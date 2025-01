AVIS DE DECES - Madame Nicole JACQUES née THENOT

OSLON - SAINT-MARCEL - AUMUR (39) - LOS ANGELES (EU)



Henri, son époux ;

Patricia et André Bouchard, Nathalie et Philippe Conry, Sylvie et Bruno Chevaux, David et Nelly Jacques, ses enfants et leurs conjoints ;

Jérémy, Morgane et Alexis,

ses petits-enfants ;

Eve, son arrière-petite-fille ;

ses frères et sœurs, beaux-frères et sa belle-sœur ;

neveux et nièces,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nicole JACQUES

née THENOT

survenu le 5 janvier 2025,

à l'aube de ses 79 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 10 janvier 2025 à 14h30 en l'église de Saint-Marcel.

Nicole repose au funérarium de Saint-Marcel.

La famille remercie Carole, Marie-Pierre, Stéphanie, Sarah, Marine les infirmières de Saint-Marcel et Odile du service Human Services.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.