Marie-Claude et Michel ont fêté leurs 60 ans de mariage

Le 2 Janvier 1965, à Mervans, Michel Desbois prenait pour épouse Marie-Claude Pelletier.

Michel, postier, est nommé dans la région parisienne où ils restent une année avant que le mal du pays ne les frappe.

En 1966, ils reviennent en Saône-et-Loire, à Cluny. Marie-Claude est comptable dans une coopérative laitière. La famille s'agrandit avec l’arrivée d'une fille, Carole, puis d'un garçon, Hervé.

En 1969, ils s'installant à Chalon-sur-Saône jusqu'en 1983 où ils décident d'acheter une maison à Sassenay. Après beaucoup d'activités et de bénévolat. Marie-Claude s’oriente alors différemment en tant que commerciale en assurances.

Les années passent et six petits-enfants viennent renforcer la maisonnée pour le plus grand bonheur de Marie-Claude et Michel.

Au bout de 38 ans, ils reviennent à Chalon-sur-Saône, dans le quartier de Saint Jean-des-Vignes, «pour plus de commodités dans la vie quotidienne», nous expliquent-ils.

Les enfants ayant fait leurs études à l'École nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) de Cluny, c'est «tout naturellement» qu'ils ont choisi de fêter dernièrement leurs 60 ans de mariage avec toute la famille dans cette cité au glorieux passé.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati