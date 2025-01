L'Union des comités de quartier, vers plus de visibilité

Jeudi 9 janvier, c'est entouré de représentants de 13 comités de quartier que Michel Duployer, le président de l'Union des comités de quartier, a fixé les objectifs et récapitulé les évènements pour l'année en cours.

Une première réunion qui a eu lieu à la Maison de quartier de la Rue de la Paix.

L'Union, c'est 250 bénévoles, plus de 300 manifestations, à raison de 10 heures et 15 bénévoles en moyenne par manifestation, soit 45 000 heures par an. C'est aussi 11 réunions par an avec le bureau et membres associés par quartier, ce qui représente environ 3 heures et au moins 36 bénévoles à chacune de ces 11 réunions, soit un total de 1188 heures de réunions par an.

Chaque comité de quartier prend entièrement en charge sa reine de quartier à hauteur d'environ 1500 euros, comme nous l'indique le président de l'Union des comités de quartier.

L'Union, c'est également 164 bénévoles qui participent chaque année aux différents services et défilés de Carnaval au service du Comité des fêtes de Chalon-sur-Saône, présidé par Sébastien Mercey, soit un total de 476 heures de bénévolat pour le seul Carnaval. Et si on additionne la totalité du nombre d'heures de bénévolat pour l'ensemble des comités de quartier, cela représenterait 46664 heures de bénévolat.

Côté finance, les dépenses générées par l'ensemble des manifestations représentent environ 17 000 euros par an; «des dépenses répercutées chez les commerçants de Chalon-sur-Saône», précise Michel Duployer.

Quant aux colis, l'Union des comités de quartier a dépensé 3489 euros en 2023 pour l'ensemble des comités pour les colis de Noël à destination des plus de 70 ans et handicapés à 80%, avec une moyenne de 22 euros par colis. La Ville de Chalon-sur-Saône participe à hauteur de 11,70 euros par colis.

«Le montant du colis est fixé par rapport à l'indice INSEE», ajoute Michel.



