Les STMG du lycée Hilaire de Chardonnet décrochent le jackpot académique au prix de l'excellence économique Banque de France.

Premier et troisième de l'Académie de Dijon au Prix de l'Excellence Economique organisé conjointement par l'Education Nationale et la Banque de France, c'est du jamais vu dans un même établissement. Et ça se passe à Hilaire de Chardonnet à Chalon.

Patrick Lauféron, Proviseur du lycée et M. Heude - Professeur d'économie-gestion, accompagnés d’Alexandra ALMINOFF, Inspectrice d’académie, Inspectrice pédagogique régionale en Économie Gestion et de Christophe MAUREL - Directeur Saône et Loire de la Banque de France ont tenu à marquer le coup après ce superbe résultat au concours du Prix de l'Excellence Economique. Deux lauréats, Sofiane JERFEL (1er prix) et Yanis EL MALYANI (3ème prix) ont été distingués pour leurs résultats académiques. Une première palce pour Sofiane Jerfel qui lui ouvre la porte à une qualification nationale. Les trois lauréats nationaux seront connus dans le courant du printemps prochain dans le cadre de la semaine de l’Éducation financière, au siège de la Banque de France à Paris.

En tant que lauréat académique, Sofiane Jerfel sera invité à participer à la remise des prix, et sera accueilli par François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France, a tenu à rappeler Christophe Maurel, histoire de souligner toute l'importance accordée au concours organisé.

Une épreuve organisée en début d'année ... et valorisable sur ParcourSup

Alexandra ALMINOFF, Inspectrice d’académie, en charge de l'organisation du concours pour l'Education Nationale, a tenu à insister sur la valorisation d'une telle participation, dans le cadre du dispositif ParcourSup, rappelant la participation de près de 200 jeunes dans toute l'Académie de Dijon. Pour M. Heudes, professeur d'économie-gestion, "c'est la 5e année que j'inscris mes élèves au concours. Une belle manière d'entrer dans le bain du baccalauréat, et de les préparer mentalement aux épreuves de fin d'année. Il faut bien comprendre qu'une épreuve de 4 heures et un tel corpus documentaire à exploiter, relève d'une vraie difficulté à surmonter".

Les lauréats bénéficient d'un chèque cadeau de 100 euros à la FNAC et d'entrée à la Cité de l'Economie à Paris. A tour de rôle, Patrick Lauféron et l'équipe pédagogique des TSTMG2 ont rappelé leur fierté d'une telle réussite au sein de l'établissement chalonnais. Tous les élèves participants de la classe ont reçu des mains des organisateurs du concours, une attestation de participation, permettant une belle valorisation de leur parcours de lycéen pour leurs études supérieures.

Laurent GUILLAUMÉ