Retour en images sur l'élection de la reine du Carnaval de Chalon 2025 (1/3)

Samedi 11 janvier, plus de 600 personnes se sont rendues à la Salle Marcel Sembat pour assister à l'élection de la reine du Carnaval de Chalon 2025, le premier évènement majeur de l'année dans la ville natale de Nicéphore Niépce, organisé par le Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône.

614 personnes pour être précis. Preuve, s'il en faut, de l'importance que revêt dans le cœur des Chalonnais et les Grand-Chalonnais l'élection de la reine du Carnaval de Chalon.

Bon... pour dire vrai, Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge du monde associatif et de l'e-administration, a fait figure de Paul le Poulpe des élus pour avoir donner — et dans l'ordre, excusez du peu! — le nom de la nouvelle reine et des nouvelles vice-reines.

Simple coup de bol ou véritable don de prescience ? À vous de voir...

La reine et les vice-reines sortantes ont profité de l'occasion pour remercier par quelques cadeaux et un beau bouquet de fleurs Brigitte Jimenez, la responsable de la commission des reines au sein du Comité des fêtes de Chalon-sur-Saône, pour l'année passée à ses côtés. Une attention qui a visiblement touché la principale concernée.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati