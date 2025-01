AVIS DE DECES - Monsieur Michel THEVENIAUX

CHALON-SUR-SAÔNE



Marinette Theveniaux,

son épouse ;

Evelyne et Daniel Derain,

Philippe et Odile Theveniaux,

Sylvie et Jean-Louis Courant,

ses enfants ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel THEVENIAUX



survenu dans sa 88e année.

Ses obsèques auront lieu le mardi 21 janvier 2025 à 14h30, en l'église du Sacré Cœur à Chalon-sur-Saône, suivies de l'inhumation au cimetière de Damerey.

Michel sera visible du lundi 13 au mercredi 15 janvier 2025 à la chambre funéraire, 115 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.