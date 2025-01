Ce jeudi 8 janvier, le Badminton Club de Saint-Marcel organisait une soirée sur le thème du bénévolat dans le but de mobiliser de nouveaux bras.

« C’est de plus en plus difficile de trouver de l’engagement bénévole au sein des licenciés d’un club. Malheureusement, si on veut préserver nos bénévoles historiques, il nous faut trouver du « sang neuf » afin de permettre à chacun de souffler de temps en temps » a expliqué Jonathan Souillot à Info Chalon.

C’est sur cette idée et après un « brainstorming » avec son conseil d’administration que le président a décidé d’organiser une soirée pour attirer de nouveaux bénévoles.

Ainsi, ce mercredi 8 janvier, l’ensemble des licenciés du club était invité à venir partager un moment convivial au sein de la salle de réunion du COSEC.

Après une présentation des tâches que peut occuper un bénévole du club ainsi que l’explication des différents événements organisés par le club, ce sont 13 bénévoles qui ont été recrutés par le club !

Une opération réussie, donc, pour le BCSM qui peut déjà compter sur ces nouveaux talents pour diverses tâches : participer à la gestion de l’école de jeunes, prendre la responsabilité des créneaux de séances ou encore l’organisation d’événements.

Amandine Cerrone.