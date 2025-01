AVIS DE DECES - Monsieur Alain GOUTIER

SAINT-RÉMY



Sylvie, son épouse ;

Sébastien, Céline et Damien, Angélique et Florent, ses enfants et leurs conjoints ;

Tom, Morgane, Alisson, Léo, Emma, ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alain GOUTIER

survenu le 7 janvier 2025,

à l'âge de 63 ans.



La cérémonie sera célébrée lundi 20 janvier 2025, à 11h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie l'ensemble du service de réanimation de L'hôpital de Chalon pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.