Marathon des vins de la côte chalonnaise : 123 courageux ont testé la boucle sud ce dimanche

Avant cela et comme à l’accoutumée, l’association propose des reconnaissances de parcours aux inscrits ou non afin de tester les boucles.

Et ce dimanche 12 janvier, c’était au tour de la boucle sud, au départ de Givry, d’être soumise au test.

Un succès, comme à l’accoutumée puisque ce sont 123 inscrits qui ont pris le départ du parcours.

Info Chalon a rencontré certains d’entre eux à l’arrivée :

*Magalie, qui court depuis 8 ans et qui prendra le départ le 29 mars prochain de son tout premier marathon : « J’ai déjà fait des semi, trails etc mais cette année je me lance dans le marathon ! »

La professeure d’EPS était venue ce dimanche accompagnée de ses amis coureurs de l’association Courir de Moroges : Virginie, Romain et Mathieu.

*Romain Terreau, une figure emblématique du monde de la course accompagné par Romy, son adorable labrador qui a couru à ses côtés ce dimanche matin et qui a donc bien mérité son morceau de brioche au ravitaillement !

Romain, qui avait couru la corrida de Buxy la veille, avait encore du « jus » ce dimanche pour tester le parcours sud du marathon.

« Malheureusement, je ne pourrais pas courir le marathon cette année car cela ne s’est pas bien coordonné avec les autres courses de l’année mais je serai présent sur le 8 km afin de profiter de la bonne ambiance du marathon des vins de la côte chalonnaise » a t-il ainsi déclaré à Info Chalon.

Le prochain rendez-vous marathonien pour Romain sera en juin prochain au Marathon de la Bière à Montbrison, un concept qu’il avait découvert l’an dernier au village du marathon à Givry.



Cette reconnaissance de parcours était aussi l’occasion pour l’entreprise Produsport de venir faire découvrir des chaussures de running : les participants à la reconnaissance, pouvaient s’ils le souhaitait essayer les chaussures de la marque Hoka sur le parcours.

Ce sont au total, une cinquantaine de chaussures qui ont été essayées ce dimanche : bonne pioche pour le partenaire de l’association !

Prochain rendez-vous pour le Marathon des vins de la côte chalonnaise : la reconnaissance de parcours du 12 kilomètres le 16 février prochain, n’hésitez pas à vous inscrire auprès de l’association.



Amandine CERRONE.

Crédit photos : Association du Marathon des Vins et Amandine Cerrone