De l’émotion à la cérémonie des vœux de Frédéric MOUSSET, directeur du Casino JOA de Santenay

Depuis 6 ans à la tête du casino de Santenay, Frédéric Mousset n’en est pas à son premier discours de vœux. Et son équipe, toujours sur le pont, reçoit chaleureusement les invités, comme à l’accoutumée. Le maire de Santenay, Guy Vadrot, et quelques-uns de ses adjoints – Serge Coulon, Jacques Girardin, Patrice Danielle et Sophie Morey-Ménagé – des pompiers en uniforme – ce soir, ce sera pour festoyer – des partenaires, dont Bruno Rennis, patron de Latitude Vins à Chalon, fournisseur du casino, Jean-François Chapelle de l’agence de tourisme de la ville et tous les autres convives.

Guy Vadrot, maire de Santenay et Frédéric Mousset, directeur général du casino JOA

Au centre : Bruno Rennis (Latitude Vins) et Marie-Cécile Geoffroy (Directrice générale déléguéedu casino JOA)

Pourtant c’est avec une pointe d’émotion que Frédéric Mousset adresse ses vœux pour la nouvelle année, une émotion qui gagne le public.

Le bilan du Casino est plus que positif cette année encore, gagnant une place au classement national : de 39e, il passe à la 38e sur les 203 casinos français. À l’intérieur du groupe JOA, il se hisse à la 5e place sur un total de 34 établissements.

Le discours du directeur précise les chiffres : « 14 920 636 € de Jackpot et lot cumulés, soit + 40 000 € restribués par jour. C’est aussi + 187 000 visiteurs, des animations toute l’année, des concerts également, dont QUEEN Alive avec + de 2400 personnes ».

Frédéric Mousset nous a presque habitués à ces challenges relevés, comme en témoigne l’ensemble de son parcours. Mais c’est l’esprit d’équipe qu’il met toujours en avant : « Ces succès n’auraient pas été possibles sans votre engagement et votre passion. Que vous soyez membre de nos équipes (62 personnes), élu local ou partenaire, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre contribution précieuse à cette belle aventure collective. »

Éric Vessot (Directeur des jeux), Kevin Morlevat (Responsable restaurant),

Marie-Cécile Geoffroy (Directrice générale déléguée) et Frédéric Mousset (Directeur général)

Une page se tourne au casino de Santenay

« 2025 sera pour moi une année de transition. Après plusieurs années d’une collaboration riche et passionnante, je vous annonce que l’aventure JOA se terminera au 30 avril 2025.

Mon aventure au sein du Casino JOA de Santenay a été l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière. J’ai eu la chance de travailler avec une équipe formidable, entourée de partenaires et d’élus avec qui j’ai tissé des liens solides.

Mais toute aventure continue, et je suis heureux de vous annoncer que c’est Marie-Cécile GEOFFROY qui me succédera à partir du 1er mai 2025. »

Voilà pour l’annonce qui suscite des murmures d’étonnement, prononcée avec émotion par le directeur. « Marie-Cécile est une professionnelle compétente, expérimentée et animée par une grande passion pour notre métier. Je suis convaincu qu’elle saura poursuivre avec brio les projets en cours et insuffler une nouvelle dynamique au Casino JOA de Santenay », tient à souligner Frédéric Mousset.

Six ans, c’est déjà une belle aventure à la tête du casino. Monsieur Mousset, directeur très apprécié de son équipe, poursuivra la sienne dans le Sud. Nous n’en saurons pas plus.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Casino JOA de Santenay

À 25 min de Chalon-sur-Saône, 50 min de Dijon

9, avenue des Sources – 21590 Santenay

Tél. : 03 80 26 22 44

https://www.joa.fr/casinos/santenay