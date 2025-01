La première plantation d’arbres du "Verger de Sauvegarde" de Crissey a été lancée.

Ce lundi13 janvier, Christophe, Aurore et Romain, agents des espaces verts, ont planté les 15 premiers arbres fruitiers qui vont constituer le verger de sauvegarde de la commune. C’est ainsi que cerisiers, pommiers, poiriers, cognassiers, néfliers, cormiers vont orner de feuilles et de fruits ce verger d’ici quelques temps, juste ce qu’il leur faudra pour être productifs. Qui dit sauvegarde, dit conservation des arbres plantés antérieurement par l’agriculteur ancien propriétaire du terrain, dont fait partie un très beau noyer. Les arbres plantés, sont des espèces anciennes et locales, fournies par la pépinière Hortulus (Saint-Christophe-en-Bresse).

Un aménagement sera fait avec des allées de circulation débroussaillées afin de profiter pleinement de ce lieu.

Le terrain, idéalement situé à proximité de l’école, du city stade et de la voie bleue, a fait l’objet d’une concertation avec les équipes pédagogiques. Cela permettra de déterminer la meilleure manière de profiter du verger. Des équipement, bancs, etc., sont en prévision pour agrémenter le site mais ce n’est pas encore acté.

Coût de l’aménagement du verger : 1 256 € HT (1 361 TTC), subventionnés par la Région Bourgogne Franche-Comté, dans le cadre du programme « Vergers de sauvegarde ».

Une deuxième phase dite de "complantation" (technique plus couramment utilisée dans le vignoble, c’est l’art de mélanger les cépages), est prévue l’an prochain, avec une variété de petits fruits et/ou arbustes, vivaces, comestibles.

Laissons le temps au temps pour voir un jour ces arbres donner de beaux fruits.

C.Cléaux