Niels Barletta, chef mixeur son et lauréat du César 2024 du Meilleur Son pour ‘Le Règne animal’, est venu à la rencontre des élèves de Nièpce-Balleure.

Un événement qui rentre dans le cadre de la 13e édition du dispositif ‘Un artiste à l’école ‘ et de la 4e édition ‘D’un césar à l’école !

Vendredi 17 janvier, à 10 h 15, à la cité scolaire du Lycée Niépce-Balleure, 141 Avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône, avait lieu la rencontre entre Niels Barletta, chef mixeur son et lauréat du César 2024 du Meilleur Son pour le film Le Règne animal et les élèves de l’établissement.

Des lycéens qui après avoir visionné en amont le film ‘Le Règne animal’ avaient préparé cette rencontre avec l’artiste et profité d’un moment privilégié avec le lauréat du César pour découvrir son parcours et lui poser toutes leurs questions.

Info-chalon était présent à cet échange pour constater que Niels Barletta très pédagogue, qui faisait face à un public d’une soixantaine de jeunes et leurs professeurs, a parfaitement captivé l’assistance pour expliquer magistralement les spécificités de son métier :

Pour information : « L’opération ‘Un Artiste à l'École » est un dispositif d'éducation artistique et culturelle unique en son genre dont l'ambition est de sensibiliser les jeunes aux métiers de l’art et de la culture. Au cours de l'année scolaire 2024-2025, ce sont ainsi plus de 35 artistes (scénaristes, réalisateurs, comédiens, musiciens, photographes, plasticiens, illustrateurs, photographes, journalistes, producteurs, etc.) qui sont mobilisés pour retourner dans l'un des établissements dans lesquels ils ont été eux-mêmes élèves pour partager leur expérience, évoquer leur métier avec les élèves et répondre à leurs nombreuses questions lors d'un échange privilégié.

Près de 25 000 élèves sur tout le territoire français ont eu par ce biais, depuis 12 ans, l'opportunité de rencontrer plus de 250 artistes tels qu’Isabelle Carré, Eric Toledano, Bruno Solo, Noémie Merlant, Miss Tic, Thomas Lilti, Céline Sciamma, Cédric Klapisch, Bertrand Tavernier, Ariane Ascaride, BEN, Coco et bien d'autres et de les interroger sur leurs parcours et de découvrir des métiers trop souvent loin des parcours scolaires. Ce dispositif repose sur le lien unique créé par le retour d’un ancien élève devenu artiste reconnu, auprès des actuels dans son ancien établissement scolaire afin de déconstruire l’intimidation sociale et d’ouvrir les horizons, et parfois, d’encourager des vocations[…].

