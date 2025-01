Retour sur les vœux de la Croix Rouge Française de Chalon-sur-Saône

Vendredi 10 janvier, les bénévoles de l'unité locale de la Croix-Rouge française de Chalon-sur-Saône et de son antenne de la Vestiboutique d'Ouroux-sur-Saône, se sont réunis pour un moment chaleureux et convivial à l'Hôtel Ibis.

Camille Monnot, responsable de l'unité locale (UL) de la Croix-Rouge française de Chalon-sur-Saône leur a adressé ses vœux pour l’année 2025. Il a salué leur implication qui permet à l'UL de remplir ses missions au quotidien et a souligné sa gratitude envers celles et ceux qui, par leur dévouement, la font vivre.

Il a ensuite pris la parole pour présenter les ambitions pour 2025 marquées par des projets innovants et une volonté de renforcer l’action locale.

L'unité locale (UL) de la Croix-Rouge française de Chalon-sur-Saône en quelques chiffres, c'est 261 bénévoles et 1041 personnes formées, toutes spécialités confondues, à fin décembre 2024.

La Vestiboutique d'Ouroux-sur-Saône, c'est 7860 clients qui ont franchi la porte en 2024 contre 7104 en 2023, mais la boutique, c'est aussi un lieu d'écoute, d'accueil,de convivialité et de contribution à l'estime de soi.

Sous la responsabilité d'Aurélien Chevalier, les postes de secours ont connu également une bonne progression, de 94 en 2023, ils sont passés à 115 postes de secours en 2024 qui ont pris en charge 416 personnes dont 13 ont été transférées au Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône par ses ambulances et 7 par les sapeurs-pompiers après avis du médecin régulateur du SAMU Centre 15.

«Cette seule activité représente 3898 heures de bénévolat», précise Camille Monnot.

L'autre activité dans le domaine du social dirigée par Catherine Rey-Finck est l'aide alimentaire, avec le soutien financier de la Ville de Chalon-sur-Saône.

Le SAMU social a accentué ses maraudes, au nombre de 89 en 2024.

L'UL totalise 1478 heures de bénévolat, vacataires 115, réseau VIF, mobilité, 575 transports et a pris en charge 1126 personnes, ce qui représente 1502 heures de bénévolat et 37107 km parcourus.

C'est aussi la traditionnelle collecte des boîtes de Noël et les visites et goûters aux résidents des résidences autonomie Roger Béduneau et L'Esquilin.

Autre activité importante de l'UL, sous la direction de Sophie Rollin, à savoir la Croix-Rouge Jeunesse.

Pour 2025, beaucoup de projets sont prévus comme l'achat de matériel roulant et de matériel d'intervention, la formation des jeunes élèves mais également la recherche de nouveaux bénévoles pour la mobilité, le secourisme et l'action sociale.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati