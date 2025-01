«Guérilla urbaine à Mâcon, il faut terroriser les trafiquants», lance Aurélien Dutremble

Communiqué :

Guérilla urbaine à Mâcon, il faut terroriser les trafiquants !



La ville de Mâcon a été la proie dans la nuit du samedi au dimanche 19 janvier 2025 des violences urbaines de grande intensité ayant entraîné des dégradations sur des bâtiments publics. Ces violences, sur fond de narcotrafic, ont eu lieu dans le quartier sensible des Saugeraies et une personne a été interpellée. Un premier bilan fait apparaître trois bâtiments publics dégradés ainsi que trois véhicules de police endommagés. Par ailleurs, sept véhicules légers ont été incendiés, une pelleteuse ainsi que des poubelles ont été brûlées.

Le Rassemblement National, par la voix de son délégué départemental et député Aurélien Dutremble, rappelle que ces actes sont intolérables : « le quartier des Saugerais est un quartier connu comme une plaque tournante du trafic de drogue. Ici, ce sont les dealers qui font la loi et prennent en otage les habitants honnêtes.

En 2023 déjà une école et un gymnase avaient été brûlés. Aujourd’hui, les racailles font vraisemblablement le bras de fer après l’intervention récente de la police. Il ne faut rien lâcher et faire la guerre aux trafiquants qui sont présents et dictent leur loi. Il est temps maintenant de réagir après plusieurs décennies de laxisme. Le ministre de l’intérieur a indiqué qu’il envoie des renforts de police, c’est un minimum.

Je redis mon soutien aux forces de police mobilisées, aux pompiers. Il appartient maintenant et sans délai à la justice d’exercer la répression pénale adaptée qui dissuade toute récidive. L’impunité et la banalisation des trafics doivent cesser. Les lois de la République doivent s’appliquer dans la ville préfecture de Saône-et-Loire comme partout en France.»

Aurélien Dutremble

Délégué Départemental du Rassemblement National de Saône-et-Loire