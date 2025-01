OENORIRES 2025 - " C'est un super pouvoir de chercher à émouvoir les gens !" pour Antoine Demor

Déjà 12 ans.. quels regards as tu avec du recul ?



C'est beaucoup de bonheur d'accompagner les gens dans l'hiver brumeux depuis toutes ces années ! Le festival est devenu un vrai rendez-vous, une soupape, pour notre équipe, comme pour notre public. Il n'y a pas plus gratifiant que de voir les gens souriants, détendus durant ces soirées.

Et nous avons toujours eu à cœur de conjuguer l'humour, les différentes formes théâtrales, pour surprendre, pour amener à la découverte. Nous ne sommes pas un festival de têtes d'affiche, mais un événement accessible, de qualité et de diversité. C'est très satisfaisant de voir que les gens remplissent en à peine 3 semaines une soirée dédiée aux talents émergents. Cela veut dire qu'ils se prennent au jeu, qu'ils font confiance à notre programmation.

Enfin, je retiens que nous avons accueilli plus d'une centaine d'artistes en 12 éditions. C'est une telle joie, une telle chance d'avoir pu les proposer à notre public. Le coup d'œil dans le rétro est donc plutôt agréable et valorisant !

Qu’est ce qui te motive dans cet exercice si délicat d’une telle organisation ?



Déjà, le festival est une aventure humaine qui dépasse tout. C'est une quasi colonie de vacances intergénérationnelle. C'est un élément déterminant face aux difficultés et au stress que l'on rencontre parfois dans l'organisation d'événements. On a une équipe soudée, bienveillante et très amicale.

Et puis j'aime le fait de construire une programmation avec nos bénévoles. On va voir pas mal de spectacles toute l'année, c'est stimulant. Et quand on trouve une pépite, on se met à rêver de la faire venir, on travaille avec les artistes et l'équipe technique pour rendre cela possible. Et enfin on imagine comment le public réceptionnera cela. C'est un super pouvoir de chercher à émouvoir les gens !

Que dis tu à celles et ceux qui hésitent encore à venir vous voir ?

Je leur dis déjà qu'il ne reste pas beaucoup de places ! Je leur dis surtout que prendre un billet pour les oenorires, c'est faire un voyage à peu de frais ! On vient découvrir le travail d'artistes singuliers, talentueux. On est dans une bulle hors du temps durant la soirée. On déguste les vins de Givry dans une ambiance conviviale. Et tout cela pour des prix plutôt raisonnables. Autant dire, on n'est pas à l'abri de passer une bonne soirée...



D’abord à Givry, les Oenorires se déplacent au fil des ans, c’est une volonté de ta part de toucher un public toujours plus différent ?

On aime se déplacer hors de notre salle, ponctuellement, dans quelques lieux partenaires. Le Réservoir à St Marcel par exemple, est un équipement culturel très qualitatif de l'agglomération, qui offre depuis de nombreuses années des conditions d'accueil optimales aux spectacles. Cela créé une passerelle entre les publics, nombre de spectateurs du festival sont devenus des réguliers du Réservoir et vise versa. C'est aussi un défi réjouissant de proposer des formes théâtrales changeantes, dans divers lieux. On ne s'ennuie, on fait des paris et on essaie effectivement d'amener de nouveaux publics. Je me rappelle d'une soirée extraordinaire dans la salle des fêtes de Jambles. On avait programmé une conférence humoristique sur Jacques Chirac, tout en proposant un repas aux accents corréziens. On avait même fait venir une Bernadette du village que l'on avait installé au premier rang sur un trône. On part d'une feuille blanche chaque année et on essaie de s'amuser !

Pour autant, on a encore de nouvelles envies, des publics que l'on souhaite mieux associer au festival. J'espère que nous réussirons dans le futur à intégrer les enfants et les publics plus éloignés de la culture, c'est notre rôle.

Il reste quelques places pour le 23 janvier au Réservoir, les toutes dernières pour le 24 janvier à la billebaude à Givry, ainsi que pour le jeudi 30 janvier à Givry. Le 31 janvier et le 1er février sont complets. Infos et réservations sur www.oenorires.fr