Solidarité Mayotte : Tous au Gymnase de la Verrerie ce dimanche

Face aux terribles dégâts humains et matériels causés par le cyclone Chido à Mayotte, la solidarité s'organise ce dimanche où chacun peut apporter une aide financière, aussi minime soit-elle, c'est le geste qui compte. Plus de détails avec Info Chalon.

Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido dévastait l'île de Mayotte, faisant des centaines de morts et de blessés et des dégâts énormes : 70 % de la population a été durement touchée et l'habitat précaire, qui représente 40 % de l'habitat de ce petit bout de France en plein Océan Indien, a été entièrement détruit. Transdev-STAC, en partenariat avec l'Association Chalonnaise de Football (ACF) et l'Académie de Football (ADF), organise une journée caritative en soutien aux sinistrés de Mayotte ce dimanche 26 janvier 2025, de 10 heures à 17 heures, au Gymnase de la Verrerie, à Chalon-sur-Saône.

Encadrants et joueurs tiennent à rendre hommage aux victimes de cette catastrophe naturelle en affichant un soutien visible, l'occasion de sensibiliser le public à la situation dramatique que traverse le 101ème département français.

Au programme : un moment convivial pour discuter, échanger, partager autour d'un verre et une activité sportive où chacun pourra taper dans le ballon.

C'est aussi pour Transdev-STAC, la société qui exploite le réseau de transport urbain Zoom dans le cadre d'une délégation de service public du Grand Chalon depuis 1987, l'opportunité d'apporter son soutien par une action solidaire à ses collègues de Mayotte en difficulté.

«Chacun peut également apporter une aide financière, aussi minime soit-elle, c'est le geste qui compte, pour contribuer directement à cette cause. Toutes les participations, petites ou grandes, seront précieuses pour faire une réelle différence. Ensemble, nous serons plus forts. Votre présence et votre participation seront une grande source de motivation et d'encouragement. Aussi, n'hésitez pas à venir nombreux et à partager cet appel avec vos équipes. Ensemble, faisons de cette journée un véritable succès ! Merci d'avance», nous explique Driss Essabar, le président de l'ACF, partenaire de cette journée de solidarité.

À noter que tous les gains de cette journée de solidarité aux sinistrés de Mayotte seront reversés à l'association Transdev Solidarité.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le 06 17 93 10 71.

(Crédits photos © Chafion Madi/AP/SIPA)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati