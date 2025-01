Vœux du maire aux Chalonnais : Des pistes pour l'avenir

À la Salle Marcel Sembat, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, a prononcé son discours de vœux devant plus de 1100 personnes. Retour en images avec Info Chalon.

«Écrivons ensemble 2025 à Chalon»

C'est le titre de la vidéo qui a suivi le récital proposée par la Maîtrise Chalonnaise Saint-Charles, dirigée par Marie-Noëlle Potot, mais qui convient également, en substance, au discours prononcé par Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, ce jeudi 23 janvier, dans une Salle Marcel Sembat comble, avec plus de 1100 personnes, à l'occasion des vœux du maire aux Chalonnais.

Parlant d'une «année de tous les défis que nous allons essayer de passer de la plus douce des manières» pour «résister ensemble aux fureurs du monde», notamment en «cultivant notre identité», le maire, dans cette entame de discours qui prend des accents fédérateurs, parle d'un «destin qui nous lie».

«2024 a été une année chargée et 2025 s'annonce aussi chargée», prévient l'édile.

Revenant, la veille, du chantier de restauration de la Cathédrale Saint-Vincent, ce dernier rappelle que ce monument, l'un des principaux de notre ville, bâtie aux alentours de 1090, est «le patrimoine de tous les Chalonnais» et estime qu'il «méritait amplement sa rénovation».

«Notre-Dame de Paris fera pâle figure face à Saint-Vincent de Chalon une fois celle-ci totalement restaurée !»

Après la nef, le chantier de restauration s'attaque désormais à la croisée du transept et au chœur avec de nouvelles découvertes, notamment des restes évidents de couleurs flamboyantes et «la promesse d'une église totalement transfigurée d'ici quelques mois».

«De magnifiques couleurs, que n'a plus Notre-Dame, qui nous viennent du Moyen Âge et qu'on avait fini par oublier sous la poussière, des chapiteaux admirables»

Autre chantier important évoqué, celui des quais de Saône. Le maire explique que les travaux du Quai de la Poterne «viennent de commencer», rappelant du même coup sa promesse que «très bientôt» les Chalonnais pourront longer les quais de Saône «de Sainte-Marie à Californie (Saint-Rémy) sans croiser une voiture».

«Nous aurons encore beaucoup de travaux à faire ensemble», prévient le maire.

«Nous allons retrouver l'île Saint-Laurent comme jamais», promet-il, en évoquant la création d'un nouveau quartier avec 111 logements délivrés «d'ici 2027».

Un autre quartier devrait être créé en lieu et place de la Fontaine aux Loups qui fera place à des petits ensembles.

«Nous allons travailler sur l'environnement de cette entrée de ville avec une nouvelle proposition d'habitat», explique ce dernier.

Il est également revenu sur le service angioplastie ouvert en 2024 dans le Centre hospitalier William Morey. «Dix ans pour obtenir ce service», déplore le maire qui indique que la Ville investit 45 000 euros dans ce service avec l'équipement «est à plein régime» et dont la fréquentation «bat tous les records».

Il s'agit aussi pour le maire de «renforcer notre sécurité».

Ainsi, il est toujours question de transformer les anciens locaux de la Banque de France à Chalon-sur-Saône, racheté par la Ville et qui sert actuellement de QG de la vidéo-protection de notre ville, en commissariat de police municipale, appellant de ses vœux à voir, à l'avenir, la Police nationale s'y installer également.

«Nous sommes dans une société où la violence se répand», prévient l'édile, «c'est pourquoi nous resserons le maillage de notre vidéo-protection».

Ce dernier a également fait allusion à un projet d'ouverture d'un poste de police municipale dans le quartier du Plateau Saint-Jean.

«Résister, c'est également renforcer nos liens», explique Gilles Platret qui rappelle qu'en 2024, il y a eu 1030 évèhements à Chalon-sur-Saône et que 1700 personnes ont participé au banquet de la Paulée. C'est pourquoi en 2025, il y aura deux banquets, enjoignant l'assistance à y participer.

Chalon compte plus de 1000 associations actives et plus de 17 000 licenciés dans tous les clubs sportifs de notre ville.

Le maire a également évoqué le premier salon de rencontre entre associations et bénévoles, le samedi 15 février, de 10 heures 30 à 12 heures 30, au Clos Bourguignon.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati