Vous envisagez de faire une cure thermale cette année à Santenay ?

Les eaux thermales de Santenay sont « chlorurées sulfatées sodiques » et possèdent la teneur en lithium la plus élevée d’Europe. Elles soulagent les douleurs articulaires et sont inhibitrices d’inflammations.

La cure aux thermes de Santenay : que vient-on y soigner ?

Pour les curistes, deux orientations. La première est la rhumatologie : la cure thermale permet de lutter contre l’arthrose, le mal de dos, les raideurs articulaires entre autres. 2e orientation : les affections digestives et maladies métaboliques (colopathies fonctionnelles, troubles de la digestion, colites inflammatoires, constipations sévères, surpoids et obésité ou encore le diabète type 2 non-insulinodépendant).

Les 5 étapes pour réserver votre cure

Réservez votre cure auprès de ValVital Santenay

Sur notre site internet https://urlr.me/q8frP Q

Q Par téléphone au 04 79 35 38 50

Par mail à [email protected]

Consultez votre médecin

Votre médecin prescrira la cure thermale en fonction de votre pathologie, avec la demande de prise en charge.

Envoyez la demande de prise en charge

Adressez-la à votre caisse d’Assurance Maladie. Elle est valable pour l’année en cours et la station spécifiée.

Pensez à réserver votre hébergement

L’agence ValVital vous propose la résidence Villa Thermae®, directement intégrée aux thermes, ainsi qu’un large choix d’hébergements partenaires (meublés, hôtels, résidences, etc.).

Pour réserver, contactez-nous au 04 79 35 38 50.

Prenez rendez-vous avec un médecin thermal avant de commencer la cure

Retrouvez la liste des médecins thermaux sur urlr.me/fa7VwD

Réservez dès maintenant et profitez des bienfaits de la cure thermale !

Thermes de Santenay : Cliquez ici

