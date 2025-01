Une soirée des voeux sous strass et paillettes pour le député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble

Communiqué de presse

Le député Rassemblement National de la troisième circonscription et habitant d’Autun organisait ce vendredi 24 janvier 2025 sa première cérémonie de vœux à Mellecey, village de la Côte chalonnaise. C’est à plus de 300 participants qu’Aurélien Dutremble a présenté ses meilleurs vœux pour l’année 2025 et offert un véritable spectacle de cabaret avec costumes, danses et paillettes.



« J’ai voulu organiser une vraie soirée de vœux pour mes compatriotes de Saône-et-Loire et réunir au-delà des autorités et des élus présents, de nombreuses familles et c’est réussi. Je cultive une véritable proximité avec les habitants de la circonscription. A l’Assemblée nationale, je porte leur voix, leurs attentes comme celles de plus de 11 millions de Français. Ils peuvent compter sur moi en 2025, je continuerai avec leur soutien à être un parlementaire qui veut pour eux une société plus juste où on protège les plus fragiles, on sanctionne les délinquants, on protège les honnêtes gens et surtout où les impôts servent d’abord les Français. »