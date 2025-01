Les 7, 8 et 9 février 2025, le Salon Habitat ouvrira ses portes au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône pour une nouvelle édition pleine de promesses.

Durant trois jours, 130 professionnels des secteurs de la construction, de la rénovation, de la décoration intérieure et extérieure, ainsi que de l’aménagement des espaces verts seront réunis au Parc des Expositions à Chalon/saône pour vous guider et inspirer dans tous vos projets.



Une immersion unique dans l’univers de l’habitat.

Les 8 000 visiteurs attendus pourront également retrouver une sélection sur-mesure d’artisans et de créateurs locaux, présents pour leur faire découvrir des objets d’art et de décoration uniques.



Des surprises pour tous

Du passionné de bricolage à l’amateur de design en quête d’inspiration, en passant par les familles cherchant des solutions pratiques, le Salon Habitat s’annonce comme le rendez-vous incontournable de ce début d’année.



BREF, UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !



Téléchargez votre invitation gratuitement : https://leopro.fr/salon-habitat-chalon-sur-saone/#Inscription



Vous souhaitez rejoindre les 130 exposants et rencontrer 8 000 visiteurs ?



Réservez dès maintenant votre stand en contactant Camille Corbineau au 04 28 38 40 05 ou par email à [email protected]