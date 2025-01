" Ensemble, nous avons les clés pour réussir" souligne le député de la 1ere circonscription de Saône et Loire, Benjamin Dirx

Communiqué de presse

Dans un contexte marqué par les défis politiques et institutionnels de 2024, cette cérémonie de voeux a été l’occasion de réaffirmer une vision ambitieuse pour le territoire et la nation, fondée sur l’unité, la coopération et l’action collective.

Un hommage aux figures engagées de la Saône-et-Loire Benjamin Dirx a tenu à saluer la mémoire de Jean-Claude Alainé et Gaétan Monchovet, deux personnalités majeures de la Saône-et-Loire décédées en 2024, dont l’engagement a laissé une empreinte durable sur le territoire. Ces hommages ont rappelé l’importance des parcours individuels au service du collectif, un exemple pour tous les acteurs de la vie publique.

Mise à l’honneur des forces vives du territoire

La cérémonie a également été marquée par la remise solennelle de médailles de l’Assemblée nationale, témoignant de l’importance de reconnaître l’engagement et les efforts qui façonnent la vie locale et nationale :

- Bernard LACOUR, président de la Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire, pour son travail en faveur de l’agriculture et dudéveloppement rural, notamment dans un contexte économique et climatique exigeant.

- L’Union départementale des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire et son rôle essentiel dans la sécurité de nos concitoyens au travers du Lieutenant Jean-Marc CHATELET.

- Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de Saône-et-Loire, garant de la réactivité et de l’efficacité des secours au travers du Colonel Emmanuel VIDAL

- Mme Catherine MONCHOVET, qui a reçu la médaille en hommage à Gaétan Monchovet, acteur incontournable de la vie publique locale.

- Mme Arlette ALAINE, pour honorer la mémoire de Jean-Claude Alaine et son apport précieux au développement du territoire.

Une vision politique ambitieuse pour 2025

Dans son discours, Benjamin Dirx a dressé un bilan politique des défis de 2024, tout en appelant à une action collective pour transformer ces épreuves en opportunités :

« L’année qui s’ouvre doit être celle du dépassement des divisions. Vous attendez de nous des actes, pas des querelles.

C’est ensemble, au-delà des étiquettes, que nous réussirons à répondre aux attentes des Français. »

Le député a souligné l’importance de l’unité pour faire face aux enjeux locaux et nationaux, citant des réalisations concrètes :

- 400 000 euros mobilisés pour lutter contre la flavescence dorée et préserver les vignobles de Saône-et-Loire.

- 2 millions d’euros investis pour la rénovation du commissariat de Mâcon, afin de répondre aux attentes des forces de l’ordre et des habitants.

- 1 nouvelle gendarmerie à Pierreclos et 2 rénovations : Saint-Gengoux-le-National et Cluny pour la circonscription.-

- 14 nouvelles infrastructures sportives dans le cadre du plan « 10 000 équipements », qui renforcent la cohésion et le dynamisme du territoire.

Un engagement pour l’unité et l’avenir des territoires ruraux

Benjamin Dirx a rappelé les avancées obtenues grâce à une mobilisationpolitique déterminée, notamment le maintien du dispositif des Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) :

« Après des mois de discussions avec le gouvernement, nous avions remporté une avancée majeure pour nos territoires : 89 communes du département, dont 70 de notre circonscription, étaient concernées.

Malheureusement, cette victoire a été balayée par la censure. Mais le combat est loin d’être terminé. Défendre nos communes rurales reste une priorité absolue, et je suis déterminé à poursuivre ce combat jusqu’à son aboutissement. Ensemble, nous gagnerons cette bataille essentielle pour nos territoires.

Le député a clôturé la cérémonie en citant Alphonse de Lamartine, symbole de l’identité et de l’ambition de la Saône-et-Loire : « L’avenir n’est pas une promesse, c’est une conquête. » Benjamin Dirx a réaffirmé sa volonté de défendre les intérêts de sa circonscription, de porter les projets qui renforcent l’attractivité du territoire et de rester au service de chaque citoyen.

« Nous devons transformer 2025 en une année de renouveau, de cohésion et de progrès. Ensemble, nous avons les clés pour réussir. »