Les résultats du Billard Club Chalonnais

Ce week-end, nos chalonnais étaient engagés pour les Finales Départementales au mode de la Bande.

A Chalon/saône, pendant l’après-midi du samedi, l’équipe de Chalon/saône recevait celle de Lons le Saunier par matchs aller-retour à l’occasion des rencontres inter-clubs engageant des joueurs débutants. Les locaux ont dû s’employer pour remporter leurs duels par 10 victoires contre 7 défaites et un nul.

Le lendemain, toujours à Chalon/saône, notre Chalonnais Jean DORLET tentait de se qualifier pour la Finale de Saône et Loire à la Bande en Régionale 2. Hélas, il échoue d’un rien et se classe finalement 3ème avec une moyenne générale de 0.68 et une meilleure série de 7 points.

Pendant ce temps-là, dans l’autre salle, nos Chalonnais bataillaient lors de la 1ère journée à l’américain au jeu de la 10. Au final, Séverine LAUGERE remporte le tournoi devant Lionel BEZILLE 2nd, Michel GRANELL 3ème et Jean Marc BOYER 4ème.