AVIS DE DECES - Monsieur Henri BOSSUT

MERCUREY - FONTAINES



Mme Lucienne BOSSUT,

son épouse ;

Christophe et Valérie,

son fils et son épouse ;

Magali et Joao,

sa fille et son époux ;

Camille, Benoît, James,

Charlène, Jordan, Laurent,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Mélia, Linoé, Hayden, Neelys, Ezio,

ses arrière-petits-enfants ;

ses frères et sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Henri BOSSUT

dit « Boboss »

Ancien combattant

survenu le 21 janvier 2025

à l'âge de 87 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu le vendredi 31 janvier 2025

à 13h30, au crématorium à Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir son fils,

Monsieur Gilles BOSSUT

décédé le 24 avril 2016.

La famille tient à remercier l'EHPAD Korian Bel'saône.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.