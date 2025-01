ZFE à Dijon : "stop aux folies escrologistes qui pénalisent les Français !" dénoncent les élus régionaux du Rassemblement National

Communiqué de presse

En application de la loi Climat et Résilience de 2021, qui prévoyait la mise en place de Zones à Faible Émissions au 1er janvier 2025, Dijon vient d’intégrer la liste des 42 villes de plus de 150 000 habitants où la circulation sera interdite à certains véhicules. Une décision d’autant plus surprenante que la capitale de la Côte d’Or se distingue par une qualité de l’air remarquable !

En interdisant l’accès de certains véhicules aux grandes villes, sous prétexte de « sauver la planète », ces politiques hors-sol déconnectées de la réalité font un tri entre les Français ruraux et les Français des villes.

Plus particulièrement entre ceux qui ont besoin de la voiture pour travailler et qui n’ont pas souvent les moyens d’acheter un véhicule récent, et ceux qui peuvent se déplacer à pied sans problème ou qui ont un accès facile aux transports en commun.



Cette écologie punitive déclinée à tous les niveaux : État, région, département, métropoles, n’est plus supportable ! Ainsi la majorité régionale n’a-t-elle pas hésité il y a deux ans à déclarer la Région Bourgogne Franche-Comté en « Urgence Climatique », alors que notre région ne compte que 4% de la population française pour 9% du territoire et que l’activité industrielle y est modérée.



N’oublions pas qu’un Français produit deux fois moins de CO 2 qu’un Allemand, 4 fois moins qu’un Américain et que la France ne représente que 0,9 % du CO2 mondial !

Demander toujours plus d’efforts aux Français alors que Donald Trump vient de dénoncer les accords de Paris, que la Chine construit 2 centrales à charbon par semaine et que l’Inde commande des Boeings et des Airbus par milliers devient intolérable. La France est déjà et de loin le meilleur élève de la classe, alors un peu de modération ! A trop vouloir soigner, on risque de mourir guéri ! Laissons les Français vivre !