Cérémonie des vœux de l’O.M.S Chalon-sur-Saône : l’année passée a été riche en émotions suite aux jeux Olympiques et Paralympiques !

Les discours et le photoreportage info-chalon.com

Mardi 28 janvier 2025 à 18h30, au Clos Bourguignon, 12 Avenue Monnot à Chalon-sur-Saône, se déroulait en présence de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S Chalon-sur-Saône assisté de Jean Luc Durand, Vice-président, de Frédérique Levasseur, secrétaire et de tous les membres du Comité Directeur, la cérémonie de présentation des vœux 2025 de l'Office Municipal des Sports.

De nombreux élus étaient présents : Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Maxime Ravenet , 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement, de Pierre Carlot, Adjoint aux Sports, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, des Conseillères et Conseillers Municipaux, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, Bruno Rochette, Conseiller Municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatif, Gilles Véchambre, Directeur des sports de la ville de Chalon et du Grand Chalon et de nombreux présidents d’associations ou de clubs sportifs.

Devant une assemblée de plus d'une soixantaine de personnes,

Extraits du discours prononcés par Thierry Thevenet : « Après cette année si riche en émotions sportives, 2024 restera à jamais dans les esprits de tous les sportifs venus de tous les horizons mais surtout dans les esprits chalonnais ayant eu la chance de vivre pleinement ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Je suis donc heureux au nom des membres du Comité Directeur de l’Office Municipal des Sports de la ville de Chalon-sur Saône de vous présenter tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année […]

Le sport chalonnais est intense et riche par ses résultats bien sûr, mais également par sa diversité, plus de 100 activités sportives sont proposées quotidiennement aux chalonnais et grand Chalonnais et cela grâce à votre engagement bénévole quotidien. Le nombre de licenciés au sein des clubs decl’O.M.S est revenu à la hausse puisque depuis le mois d’août 2024, nous sommes repassés au-dessus des 17 000 licenciés pour 85 clubs référencés O.M.S […]

L’année 2025 repart très fort pour l’O.M.S de Chalon et déjà de nombreux projets sont actés pour cette nouvelle année ! En premier lieu : L’aide pour l’organisation d’une manifestation sportive, nouvelle, sur Chalon au cours de la saison ! Le soutien aux clubs qui engageront des actions en faveur de la formation de leurs bénévoles administratifs, techniques ou autres ! Le partenariat avec les clubs organisant des manifestations reconnues et ancrées sur le chalonnais. Je vous rappelle que nous avons acté un budget de 12 000 euros pour 2025 ! En deuxième lieu : L’entrée au sein de l’O.M.S de Chalon de nouveaux clubs dont les dossiers seront analysés et validés par notre commission juridique afin d’être soumis à la présentation lors de notre prochaine Assemblée Générale ! En troisième lieu : La reconduction de l’aide de l’O.M.S auprès de nos sportifs de haut niveau 2025, d’après la liste officielle de ces sportifs étant publiée par le Ministère des Sports ! En quatrième lieu : La continuation de nos actions de formation de l’ensemble des bénévoles chalonnais pour des sessions de PSC1 sachant que le PSC1 est devenue obligatoire pour la pratique de l’arbitrage et l’encadrement des sportifs ! En cinquième lieu : La mise en place de sessions de plusieurs conférences à destination des cadres bénévoles de nos clubs mais aussi de tous nos licenciés avec comme premier thème à venir ‘Les agressions sexuelles et les discriminations dans le sport’ ! En sixième lieu : Des soirées découvertes de nos clubs par une action de communication, afin de se faire connaître du grand public ! En septième lieu : Concernant le prêt de nos véhicules, sachez qu’en 2024, ces véhicules sont sortis 160 fois pour un total de 79 987 kms et donc nous sommes à l’étude pour l’acquisition d’un 4ème véhicule ! […]

De plus l’O.M.S de Chalon sera largement présente à vos côtés lorsque vous organiserez des manifestations sportives sur Chalon ou le Grand Chalon, et qui cette année encore, je n’en doute pas, ne manqueront pas. Nouveauté encore cette année, l’O.M.S aidera tous les clubs s’engageant dans la promotion et le développement du handisport en étant à vos côtés physiquement et financièrement lors de manifestations incitant à la pratique du sport Handi! […]

Nous travaillerons également avec les services de la vie associative chalonnaise sur le forum du sport et de la vie associative, moment phare de la vie sportive et associative qui se déroulera en septembre 2025. Sachez également, que tous les membres de l’O.M.S continueront à être à votre écoute lors de vos diverses Assemblées Générales et manifestations auxquelles vous nous conviez si gentiment. Dernière manifestation prévue, la soirée des Trophées de l’O.M.S qui se déroulera en fin d’année […]

Je tiens à remercier ici tous les membres du Comité Directeur de l’O.M.S qui ne comptent pas leur temps et leurs efforts pour soutenir le sport chalonnais. Je remercie l’ensemble des élus de la ville de Chalon et du Grand Chalon qui sont toujours à notre écoute et au nom des clubs chalonnais tous leurs services qui en découlent sans qui toutes nos organisations sportives ne seraient pas possibles ![…]

Merci encore pour le travail accompli, merci à vous, bonne et heureuse année et vive le sport chalonnais ! ».

Quant au Maire de Chalon, Gilles Platret, il reconnaissait le travail et le rôle essentiel de l’O.M.S dans le paysage chalonnais très présent sur le terrain. Il se félicitait que de nouveaux clubs de Chalon (3) viennent rejoindre l’O.M.S en 2025. Il précisait également que la politique sportive menée par l’O.M.S était réellement représentative. Il remerciait encore tous les bénévoles qui font un grand travail puis il ajoutait : « Nous avons mis l’accent car c’était une nécessité, je l’avais annoncé et on l’a fait, sur la rénovation d’un certain nombre d’équipements dans les gymnases l’année dernière même si je sais qu’il y a encore un grand travail à faire, néanmoins on a mis un grand coup de collier car on a dépensé 390 000 euros sur la rénovation des gymnases l’année dernière […] On a beaucoup d’équipements sportifs et scolaires et on a toujours tendance un peu à reculer l’entretien donc on a accéléré l’année dernière mais je ne vous promets pas qu’on aura un effort équivalent cette année vu la conjoncture politique actuelle qui vise à diminuer la dotation de notre budget par l’Etat […] On reste soucieux de préparer l’avenir dans les deux mois qui viennent ou néanmoins nous continuons à préparer les études sur le futur gymnase qui naîtra au Près Saint Jean dans le périmètre et à proximité de l’Espace Jean Zay, un gymnase qui répondra à tous les besoins sportifs qui sont énormes. […] Le 15 février ici même au matin, on lance une bourse au bénévolat qui permettra pour les clubs de présenter vos activités aux gens qui veulent s’investir comme bénévole dans le secteur associatif et sportif chalonnais […] L’année dernière nous avons dépassé les 1000 événements publics sportifs et associatifs ce qui est absolument colossal! […] Mesdames et Messieurs bonne et heureuse année 2025 à vous-mêmes, à vos proches et à vos clubs ! ».

S’en suivait le pot de l’amitié!

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B