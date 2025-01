GRIPPE - La France ne voit pas le bout du tunnel... le pic pas encore atteint

"Dans l'Hexagone, l'activité grippale continuait de s'intensifier en S04 en ville et à l'hôpital. Les indicateurs étaient en hausse dans toutes les classes d'âge. L'activité en ville atteignait cette semaine un niveau très élevé particulièrement chez les enfants. A l'hôpital, la part des hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes se situait à un niveau d'intensité très élevé chez les enfants et élevé chez les 15 ans et plus. Les cas groupés d'IRA signalés dans les établissements médicaux-sociaux demeuraient majoritairement attribués à la grippe. La part des décès avec une mention de grippe parmi les décès certifiés électroniquement restait très élevée par rapport aux épidémies précédentes (7,1% en S04)."