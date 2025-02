La triplette Sylviane Métairon, Cornelia Staub et Yvonne Bless remporte la 32e édition du Concours international de pétanque du Bouchon d’Or féminin de Montreux

Découvrez le discours du Syndic de Montreux, Monsieur Olivier Gfeller et le photoreportage info-chalon

Info Chalon vous fait revivre la compétition de la 32 édition du Concours international de pétanque du Bouchon d’Or féminin de Montreux (Suisse) comme si vous aviez été sur place ce dimanche 2 février 2025, au boulodrome de Clarens. Un concours des phases finales qui a commencé dès 9 heures du matin avec 3 parties de 45 minutes (+ 2 mènes supplémentaires) du concours A et B et 4 parties l’après-midi!

Comme info-chalon vous l’avait annoncé dans son article des phases qualificatives, la grosse écurie favorite était, bien sûr, l’équipe Nationale Suisse composée de Sylviane Métairon (Championne du Monde 2022 de tête à tête au Danemark) associée à Cornelia Staub et Yvonne Bless.

L’équipe de Vaud 1 composée d’Anne-Marie Tamburini, Carole Gobet et Corinne Altaus (photographie), l’équipe du Léman composée de Mylène Hug, Laure Muriset et Mélanie Kramer et l’équipe de la Sélection Romande composée de Laurence Véri, Nadia Zanella et Sabine Prévost, se sont classées respectivement 2e , 3e et 4e du concours.

A midi, le boulodrome de Montreux offrait l’apéritif à toutes les participantes et aux visiteurs du concours.

A 12 heures 20, avait lieu les discours des officiels avec la venue d’Olivier Gfeller, Maire de Montreux (Syndic).

S’en suivait le discours prononcé par Olivier Gfeller : « Mesdames et messieurs en vos grades et fonctions, mesdames et messieurs ! Je vous apporte les salutations de la municipalité avec beaucoup de remerciements et de reconnaissances tout d’abord pour les organisateurs, pour le boulodrome qui font un travail vraiment fantastique. Quand on arrive ici, on est toujours bien accueilli, l’ambiance est toujours cordiale. C’est chaleureux, on passe toujours un bon moment, voilà pourquoi la municipalité aime à venir vous rejoindre ! Plaisir aussi de voir la compétition car c’est toujours impressionnant de voir les enjeux, la concentration de toutes les participantes […] Je suis toujours impressionné par la qualité de cette compétition ce qui me fait immensément plaisir bravo à vous toutes […] Je vous remercie de votre fidélité à cette compétition car il y a des personnes que je retrouve et c’est vrai que c’est sympathique de voir que des gens reviennent ici années après années car cela veut dire qu’ils prennent du plaisir tout comme la municipalité, plaisir à venir concourir mais aussi plaisir à se retrouver dans ces moments conviviaux. Je veux aussi remercier la fidélité de Chalon car nous avons notre ami du site info-chalon qui est là et merci beaucoup pour ces beaux articles et je trouve cela formidable. J’apprécie aussi beaucoup les gens qui viennent de toute la Suisse et aussi d’ailleurs pour se retrouver tous ensemble et on a l’impression qu’autour de la pétanque ce sport a vraiment un côté universel qui traverse les générations et on a l’impression que tout le monde se retrouve autour de la même idée, des mêmes valeurs, de la même convivialité et cela me fait énormément plaisir ! Alors je vous souhaite un tout bon appétit, une bonne suite de compétition et que les meilleures gagnent. Je vous remercie ! ».

12 heures 45, le repas était servi à toutes les pétanqueuses,

13 heures 15, la reprise du concours était lancée

A 17 heures 30, l’organisateur du Bouchon d’Or, Livio Grando remerciait toutes les participantes mais aussi les bénévoles des clubs de Clarens et des Narcisses, qui ont contribué à la réussite de cette 32ème édition du Bouchon d’Or féminin.

Cérémonie des récompenses

Concours A

1er Sélection nationale suisse : Sylviane Métairon, Cornelia Staub et Yvonne Bless. 20 points.

2e Vaud : Anne-Marie Tamburini, Carole Gobet et Corinne Altaus 14 points

3e Leman : Mylène Hug, Laure Muriset et Mélanie Kramer 12 points

4e Sélection Romande : 11 points

5e Le Verney : 8 points

6e Bulle : 7 points

7e Sélection Lemanique: 7 points

8e Mont Charmant : 6 points

Concours B

1ères Salin les Bains (France) : Elise Charrière, Océane Dole, Anne et Maud Gagliardi 17 points

2e Genève : Gisèle Léo, Séverine Schnegg et Aurore François 17 points

3e Riddes : Fabienne et Isabelle Galloni et Carine Bel 16 points

4e Zurich: 16 points

5e Valais : 10 points

6e Pully Azzurri : 7 points

7e La Genevoise : 5 points

8e Narcisses 3 points

Tableau du classement final

Équipes éliminées dès le samedi : Clarens et Villeneuve.

Clin d’œil à Chantal Burgisser, de la sélection lémanique,

Sur une partie à enjeu entre la sélection Romande et Vaud qui s’est soldée par un nul 8 à 8,

A une partie jouée pour la suprématie entre Vaud et l’équipe Nationale suisse remportée par la sélection helvétique sur le score de 11 à 9,

A Isabelle Galloni (Riddes) élue la joueuse la plus sympathique du Bouchon d’Or féminin !

A la collaboration amicale entre Livio Grando et le journaliste d’info-chalon

Aux retrouvailles des quatre fondateurs du concours international franco-suisse de Boules Lyonnaises / Pétanque entre Clarens et chalon-sur-Saône qui existe depuis 2018, Nathalie Poget, Jean Philippe Blondet, Pierre Alain Dumas et Victor Bonetti (de droite à gauche sur la photographie),

Au tenancier de la cabane ‘René’, (2ème à droite sur la photographie), site mythique de Montreux les samedis!

