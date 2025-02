À la découverte du diocèse d’Autun, ce soir sur la chaine KTO

Ce soir lundi 3 février 2025 à 21h45, Honorine Grasset reçoit dans La Vie des diocèses, Mgr Benoit Rivière, évêque d’Autun pour parler de l’actualité et des enjeux de l’Église catholique en Saône-et-Loire.

Dans cette émission, Mgr Benoît Rivière, président du Conseil des évêques de France pour l'Enseignement catholique, adresse un message à la communauté éducative et aux parents d'élèves. Il revient aussi sur le 350e anniversaire des apparitions du Christ à Ste Marguerite-Marie, à Paray-le-Monial, et sur les prochains rendez-vous du diocèse.

Cette émission est également l’occasion de s’intéresser aux personnes les plus fragiles du diocèse et à ceux qui les accompagnent. Ainsi, le reportage vous emmènera à la découverte des aumôneries du monde hospitalier. Les équipes des aumôneries sont des laïcs, des religieux, des diacres et des prêtres envoyés en mission par l'évêque. L'Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) Saint-Charles à Autun a ouvert ses portes pour découvrir ce service d’Église, à travers le quotidien d'une aumônière d'hôpital, Caroline de Dinechin.

Puis, Michèle Petit expliquera pourquoi elle s’est engagée auprès des personnes plus démunies, en tant que responsable de la fraternité « Pierre d'Angle » à Chalon-sur-Saône, un groupe de partage et de prière entre des personnes marquées par la précarité et l'isolement, et d'autres qui les rejoignent.

JCR