AVIS DE DECES - Madame Anne FINIELS née POULLEAU

SAINT-CYR - CHÂTENOY-LE-ROYAL - GIVRY



Pascale BELLY, Bernard BELLY (†),

Marie-Claire et Christophe PERNOT,

Florence FRISCH,

Stéphanie et Pascal PEULSON,

ses filles et leurs conjoints ;

ses petits-enfants

et ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne FINIELS

née POULLEAU

survenu le 25 janvier 2025, à l'âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 7 février 2025, à 14 heures, en l'église de Givry.

Ni fleurs, ni plaques.

Anne a rejoint son époux

Jean-Claude

décédé en 2000.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.