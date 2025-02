Cérémonie de vœux des Cadets de la gendarmerie : « Patriotisme, c’est être fier d’être français et de porter l’uniforme, de défendre la nation et ses institutions. » « Ensemble maintenant, plus fort demain »

L’association des Cadets de la gendarmerie avait organisé une cérémonie de vœux pour la 2ème promotion de ces jeunes qui se sont engagés dans une mission d'intérêt général dans le cadre de la phase 2 du SNU au sein de la gendarmerie de Saône et Loire. Quelques cadets de la première promotion étaient présents ce samedi 25 janvier à Sennecey le Grand.

Daniel Massault, président de l’association des cadets de la gendarmerie 71, a remercié de leur présence Madame Valérie Deloge Député Français au Parlement Européen, le Lieutenant-Colonel Jean-Marie Loisier, Joëlle Arnoult marraine du drapeau, présidente ANMONN, Catherine Raclot-Marchois, le colonel Tomica Lukic commandant le groupement de gendarmerie départementale de Saône-et-Loire, les différents représentants des institutions civiles et militaires, les parents, les cadets de la première promotion.

Le colonel Tomica Lukic commandant le groupement de gendarmerie départementale s’est adressé aux cadets rappelant les grands évènements auxquels ils ont participé et l’importance de leur présence à ces moments-là. De même, il a remercié tous ceux et celles qui portent l’association, qui la font vivre et portent ce projet. « … question de cette jeunesse qui est l’avenir de notre société, qu’elle puisse être pleinement le relais auprès des autres. Le patriotisme, c’est être fier d’être français et de porter cet uniforme et de défendre la nation et ses institutions, la gendarmerie a 8 siècles d’histoire, vous vous êtes engagés il y a quelques mois dans un esprit civique, ne jamais l’oublier… ». Pour terminer son discours, il a souhaité que l’on retrouve de la sérénité dans le pays et de la stabilité.

Madame Valérie Deloge Député Français au Parlement Européen, aussi agricultrice en Bresse, a éprouvé une grande fierté et beaucoup de gratitude envers ces jeunes qui ont choisi de servir la nation.

S’adressant aux jeunes cadets : « … Votre engagement envers la gendarmerie de Saône-et-Loire témoigne de votre passion pour la justice, l'ordre, et la protection de nos concitoyens. Vous avez surmonté des défis, fait preuve de discipline et d'abnégation, et aujourd'hui, vous vous tenez ici en tant que véritables gardiens de nos principes républicains... À travers chaque obstacle surmonté, vous avez prouvé que vous êtes prêts à défendre les valeurs de notre République : liberté, égalité, fraternité. Chers cadets, vous êtes l'incarnation de l'espoir et de l'avenir de notre pays. Votre engagement est un exemple pour tous et devrait être une source d'inspiration pour de nombreux jeunes. Vous portez l'uniforme avec honneur et fierté, et vous vous engagez à protéger ceux qui en ont besoin, souvent au péril de votre propre sécurité.

Je tiens à vous encourager à continuer sur cette voie noble. Les défis seront nombreux, mais sachez que vous ne serez jamais seuls. Vous pourrez toujours compter sur le soutien indéfectible de vos camarades, de leurs familles et de toute notre nation. Ensemble, unis, vous surmonterez toutes les épreuves. Et enfin, je veux vous remercier, du fond du cœur. Merci pour votre courage, votre dévouement et votre sacrifice. Merci de vous tenir en première ligne pour assurer la sécurité et la tranquillité de nos compatriotes. Vous êtes le rempart de notre liberté et les défenseurs de nos valeurs… »

Les représentants des diverses instances ont pris tour à tour la parole dont Joëlle Arnoult marraine du drapeau. Elle a rappelé l’importance de l’engagement et du bénévolat pour conclure en s’adressant aux jeunes cadets par : « Nous comptons sur vous ».

Daniel Massault a pris la parole pour exprimer sa gratitude envers les généreux donateurs, les sponsors et les adhérents à l’association, les partenaires, le groupement de la gendarmerie de Saône et Loire.

Les cadets de la gendarmerie se retrouveront la 1ère semaine de vacances d’avril à Fontaines.

La réception de vœux s’est terminée par la remise d’un cadeau aux cadets, cadeau de Virginie de la savonnerie "les Bulles d’autrefois".

Tous se sont ensuite retrouvés autour du verre de l’amitié où parents, officiels, encadrants et jeunes ont pu converser, échanger leur point de vue et autres discussions.

C.Cléaux