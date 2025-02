Retour en images sur le repas de cochonaille du Comité de bienfaisance des quartiers Boucicaut-Colombière-Verrerie-Champ Fleuri

Pile-poil 100 personnes se sont rendues à la Maison de quartier Paix ce dimanche 2 février pour le repas de cochonaille du Comité de bienfaisance des quartiers Boucicaut-Colombière-Verrerie-Champ Fleuri.

Au menu :

Apéritif avec ses gratons

Soupe

Viande de soupe (carottes, pommes de terre) sauce tomate

Fromage de tête à l'ancienne coupé au couteau

Pâté de campagne à l'ancienne et cornichons

Boudin noir grillé à la moutarde

Sorbet et sa douceur

Rôti et salades

Fromage blanc crème

Salade de fruits

Café ou Thé et petites douceurs

Un sorbet bien arrosé qui a connu un véritable succès...

Un dimanche après-midi convivial à la salle Michel Coulon animé de main de maître, comme à l'accoutumé, par Michel Duployer, le président du Comité, et une tombola à la clé.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati