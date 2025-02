«Grâce à la "méthode Bayrou", la France a enfin un budget» insiste le maire d'Autun, Vincent Chauvet

Ce soir, les entreprises vont pouvoir enfin respirer et les mairies travailler sereinement en connaissant les dotations de l'Etat pour 2025.



Le pays vivait depuis plus d'un mois en apnée, dans une situation inédite provoquée par la chute du Gouvernement de M. Barnier, qui avait tenté, dans le temps court qui lui était imparti, de faire les économies nécessaires pour limiter le déficit national.



Ce budget n'est pas idéal mais il a le mérite d'exister. François Bayrou a réussi ce soir à gravir le premier sommet de l'Himalaya qui se dressait devant lui au moment de sa nomination.



Il reste aujourd'hui à avancer sur tous les autres sujets urgents pour nos concitoyens et notre pays : soutien aux agriculteurs, lutte contre les déserts médicaux, appui au recrutement pour les secteurs industriels en tension, financement des hôpitaux et des Ehpad, accélération de la transition énergétique, adaptation de la société au vieillissement et débat sur la fin de vie, adoption de modes de scrutins proportionnels pour une meilleure représentation des citoyens, affirmation de la souveraineté nationale dans un monde instable...



La "méthode Bayrou", consistant à rassembler de bonne foi les bonnes volontés au-delà des camps, des partis et des étiquettes, est probablement la seule méthode possible pour permettre de relever ensemble les grands défis que doit affronter la France. Espérons que cette méthode, que l'esprit de responsabilité et la recherche de l'intérêt général puissent continuer à guider nos députés au cours des mois, et années, à venir.



Pour le MoDem 71

Vincent Chauvet, Président du MoDem 71, maire d'Autun

@Photo Mouvement Démocrate