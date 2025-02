AVIS DE DECES - Monsieur Alain BERNARD

CHÂTENOY-LE-ROYAL - SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN



François et Valérie,

Christian et Magali,

Laurent, Clément et Patricia,

ses enfants ;

Blandine et David, Lili,

ses filles de coeur ;

ses petits-enfants ;

Brigitte, son amie danseuse,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Alain BERNARD

"Professeur de Français

du Lycée Professionnel

Julien de Balleure"

Passionné

de Chasse et de Pêche

survenu subitement

à l'âge de 82 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 12 février, à 10h30, en l'église de Chatenoy-le-Royal suivies de l'Inhumation au cimetière de Saint-Germain-du-Plain.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.