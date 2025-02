Pour trois élèves en moins, l'école de Lux menacée de la fermeture d'une classe

Avec 143 élèves et 7 classes, la prochaine carte scolaire laisse entendre la fermeture d'une classe. Stéphane Hugon, maire de Lux, dénonce la sévérité de l'éventuelle décision pour seulement 3 élèves.

C'est un appel lancé à toutes les familles de Lux et environ, qui entendent inscrire leurs enfants à la rentrée prochaine. Avec un ratio par classe qui passerait de 20,3 enfants par classe à 20 enfants par classe, l'Education Nationale a inscrit dans les projets préliminaires de la carte scolaire de la rentrée scolaire prochaine, une fermeture de classe pour l'école de Lux. Une décision "sévère" dénoncée par Stéphane Hugon, maire de Lux. La commune a jusqu'à vendredi prochain pour trouver 3 élèves manquants à l'appel, et empêcher une fermeture de classe, par la suppression d'un poste d'enseignant.

La commune de Lux a tenu à insister auprès des services de la Directrice des Services Académiques de l'Education Nationale, de la situation sociale de la commune. "Avec 16 % de logements sociaux, une paupérisation en hausse à partir du nombre de familles suivies par l'assistante sociale ou l'explosion du nombre de colis d'urgence alimentaure, la présence de familles de migrants logés dans des logements sociaux avec des enfants allophones mais aussi 13 enfants en situation de handicap au sein de l'école", le cas de Lux pourrait au moins interroger les services académiques. 'Tous les enfants, notamment ceux aux besoins spécifiques verraient ainsi leur accompagnement et leurs conditions d'apprentissage se dégrader" insiste Stéphane Hugon.

Parallèlement, l'arrivée de la gendarmerie et la future présence de 13 gendarmes à terme, ainsi que le dépôt d'un permis de construire pour 20 logements sociaux sont autant d'éléments plaidant en faveur de l'école de Lux.

Les parents d'élèves élus au Conseil d'école et les élus, en plus d'informer l'Education Nationale de ces données à prendre en compte, ont décidé de mettre en place une pétition, "pour que les luxois dans leur ensemble puissent montrer leur attachement à notre école publique et défendre les conditions d'apprentissage de nos enfants."