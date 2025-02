AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Paul BRIDET

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-RÉMY - SENNECEY-LE-GRAND



Nicole BRIDET,

son épouse ;

Pascal et Dominique BRIDET,

Hervé BRIDET et sa compagne Dominique,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

arrière-petits-enfants,

ses belles-sœurs,

neveux et nièces et toute la famille,

Monsieur Jean-Paul BRIDET

dit « Paulo »

Retraité Saint-Gobain

Ancien combattant de la guerre d'Algérie

survenu dans sa 87ème année.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 14 février 2025 à 11h15 en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à son deuil.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.