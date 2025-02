Restitution de projets dans le cadre de la mission du consortium agroalimentaire au Maroc par les élèves du Lycée Agricole marocain et du Lycée Agricole de Fontaines.

Sur l’établissement de Fontaines, la coopération internationale agricole est importante pour les élèves et leur permet de prendre conscience que l’on vit avec les autres et non à côté des autres.

Dans le cadre du partenariat entre les établissements d'enseignement agricole de Bourgogne-Franche-Comté et du Maroc, plusieurs échanges ont eu lieu ces dernières années, favorisant l’apprentissage, la coopération et l’innovation en agroalimentaire. L’EPLEFPA de Mamirolle, l’EPLEFPA de Poligny, l’EPLEFPA de Quétigny, l’EPLEFPA de Champs-sur-Yonne et celui de Fontaines ont signé la convention de partenariat avec l’ITSA de Témara, l’ITSA de Fquih Ben Salah, l’ITSA de Sidi Hammadi.

Pour cette soirée de restitution intitulée Voyage au Maroc, la présentation s’est déroulée en présence de Marie-Catherine Arbellot De Vacqueur : cheffe du service régional de la formation et du développement à la DRAAF Bourgogne Franche-Comté, d’Anne-Laure Roy de la direction générale de l'enseignement et la recherche au ministère de l'agriculture français, de Madame Bouchra Chorfi, Cheffe de la Division de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle au Ministère de l'Agriculture marocain, de Lionel Borey, président de la coopérative Bourgogne du Sud qui a servi de support au projet présenté par les 2 élèves, d’Anne Gonthier, de Catherine Piotelat qui a suivi avec Samuel Bruley le projet des deux élèves Louise et Gabrielle, de nombreux élèves, enseignants et parents.

On pouvait aussi noter la présence d’Eliot, Louane, Mylan élèves d’autres établissements agricoles qui ont fait partie du voyage au Maroc.

Pierre Botheron, directeur de l’établissement de Fontaines, a rappelé l’importance de ces échanges internationaux, de ces stages, que ce soit avec le Chili, le Bénin, le Tchad, le Maroc, … pour les élèves des établissements agricoles français mais réciproquement pour ceux des pays membres de ces échanges.

Samuel Bruley, directeur adjoint en charge du dossier de coopération international, a souligné le choix des axes d’échanges et par là même ce choix développe un état d’esprit chez les jeunes et forme les futurs citoyens. Les échanges enrichissent mutuellement les étudiants comme cet échange 2024 avec le Maroc où la filière transformation coopérative est portée par les femmes. Il a adressé ses remerciements aux enseignants impliqués dans ces projets d’échanges internationaux.

La parole a été passée aux autorités présentes, Madame Marie-Catherine Arbellot de Vacqueur et Anne-Laure Roy ont fait un petit discours et remercié l’ensemble de l’équipe du lycée. Madame Roy a rappelé sa participation avec les jeunes, elle a pris les cinq lettres du mot MAROC et fait un acrostiche pour exprimer son ressenti sur ce voyage.

À l’automne 2024, du 24 novembre au 1er décembre 2024, deux élèves du lycée agricole de Fontaines, Gabrielle Nivault en Terminale Générale et Louise Aufrand en BTS ACSE, ont participé à la mission du consortium agroalimentaire au Maroc avec d’autres élèves des établissements français d’enseignement agricole de la région Bourgogne Franche-Comté.

Leur projet sur le rôle des coopératives agricoles de Bourgogne Franche-Comté dans l’autonomie protéique des exploitations a été récompensé par le premier prix, mettant en lumière des solutions locales durables pour l’alimentation animale, de même que celui des élèves de l’ITSA Sidi Hammadi du Maroc avec une étude sur l’alternative durable aux protéines traditionnelles grâce à la mouche soldat noire.

Chacun des groupes d’élèves ayant remporté un premier prix a présenté son projet. Du côté marocain comme du côté français, les deux conférences ont été retransmises en direct en Visio.

Côté français, Louise Aufrand en BTS ACSE et Gabrielle Nivault en Terminale Générale, toutes les deux scolarisées au Lycée Agricole de Fontaines, ont été récompensées en terminant premières avec leur projet sur l’autonomie protéique : Comment les coopératives agricoles françaises participent-elles à l’autonomie protéique local des élevages ?

Pour y répondre, les deux étudiantes ont réalisé une étude très approfondie en se basant sur des comparatifs entre l’élevage du Lycée et celui au niveau national, sur les produits d’origine locale d’alimentation pour le bétail et les importations. Deux graines et leurs dérivés ont particulièrement retenu leur attention : le colza et le soja.

Rien n’a été laissé et leur conclusion est claire : « L’autonomie protéique locale est réalisable et entraine des bénéfices »

- Economiques (économie locale et rémunération des agriculteurs)

- Sociaux (création locale d’emplois, limite des conflits sociaux)

- Environnementaux (diminution de la déforestation et des transports)

- Qualitatifs (meilleures valeurs nutritionnelles et de conservation)

Après ces très belles présentations faites par les élèves marocains et français, un débat a été ouvert aux questions et pour finaliser cette soirée un repas marocain a été servi au restaurant du Lycée.

C.Cléaux