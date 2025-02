La 4e édition des Journées Portes Ouvertes de l'enseignement supérieur du Grand Chalon se dérouleront le 15 février 2025

Faire de l'enseignement supérieur une priorité sur le bassin chalonnais, c’est la mission que s’est fixé le Grand Chalon!

Une conférence de presse sur la 4e édition de la Journée Portes Ouvertes de l'enseignement supérieur du Grand Chalon pour attirer des étudiants dans les 22 établissements du bassin chalonnais se déroulait lundi 10 février 2025 à partir de 16 heures dans les salons du Grand Chalon.

A l’Hôtel d’Agglomération en présence de d’Emmanuelle Pinto, Vice-présidente en charge de la Culture et du développement de la vie étudiante, ainsi que de nombreux représentants d’établissements (Ecole de Gestion et de Commerce, CIFA Mercurey, L’Hôpital William Morey, l’I.U.T, Le Lycée Agricole de Fontaines, l’IFP’Alternance, la C.C.I, l’U.I.M.M, le CNAM, Le Conservatoire du Grand Chalon, le Lycée Mathias, l’I.F.S.I, le Lycée Jeannette Guyot, le Lycée Emiland Gauthey, l’ENSAM, le Lycée Hilaire de Chardonnet, le Lycée Saint Charles …), était abordé l’organisation de la 4e édition des Journées Portes Ouvertes de l'enseignement supérieur du Grand Chalon, qui se dérouleront le 15 février 2025

Ces journées portes ouvertes ayant comme but de rappeler la priorité donnée par le Grand Chalon à l'enseignement supérieur et à l'accueil de nouveaux étudiants sur le territoire mais aussi pour les étudiants et leurs familles de découvrir sur une même journée, les 100 formations du Bac au Bac + 8 proposées sur le territoire du Grand Chalon.

L'objectif fixé par le Grand Chalon étant d'atteindre le plus d’étudiants possibles sur le territoire du Grand Chalon!

Extrait du discours d’Emmanuelle Pinto: « Merci à toutes et à tous de votre présence ! Avant de parler des journées portes ouvertes dont les affiches sont disponibles ici et de donner la parole à vous toutes et à vous tous pour que vous annonciez vos propositions sur vos cursus supérieurs et vos diplômes proposés […] Je vais commencer de parler un peu de l’accueil des étudiants. On sait à quel point les périodes d’orientation peuvent être importantes dans la vie des lycéens et de leurs familles et donc le Grand Chalon, en partenariat, avec tous les établissements concernant les études supérieures du territoire représentés ici, dans le cadre de la 4e édition des journées portes ouvertes qui se tiendra ce samedi 15 février, apporte tout son soutien à cet événement. L’enseignement supérieur est une priorité pour le Grand Chalon ! Nous avons la chance d’avoir un bassin d’emplois dynamique avec de nombreuses implantations et créations d’entreprises ! Il est donc nécessaire pour notre territoire de proposer des formations de qualité et adaptées aux futurs emplois qui seront proposés. Pour cela, je tiens à vous remercier d’avoir répondu présents, vous êtes vraiment de véritables partenaires ! Au-delà des aspects académiques, nous savons à quel point […] il est important pour les futurs étudiants, dans le cadre de leur formation, de leur proposer un cadre de vie propice à la réussite de leurs études. Notre Agglomération met un point d’honneur à proposer aux étudiants des formations de qualité avec notamment des éléments culturels et sportifs qui les rassemblent mais aussi grâce aux multiples prestations qu’on leur offre : Kit étudiant, chéquiers, réseau social étudiant inter-établissements ‘STUDIN’… afin qu’ils vivent leur vie d’étudiant du mieux possible. Je vous remercie ! ».

Après avoir donné la parole à tous les responsables des établissements supérieurs sur les cursus et diplômes proposés aux futurs étudiants, était diffusé un petit film de deux témoignages de deux jeunes étudiants sur leur intégration à Chalon-sur-Saône dans la poursuite de leurs études.

Pour information : « Chaque année, le Grand Chalon accueille plus de 2000 étudiants et apprentis qui sont répartis dans 22 établissements pour une centaine de formations débouchant dans dans les filières allant de l'agriculture au génie industriel, en passant par la santé, les métiers des services aux entreprises, le numérique ou encore l'informatique et allant du Bac au Bac + 8. L'agglomération elle, se mobilisant activement pour accueillir de nouveaux jeunes en développant une offre de formations adaptée aux besoins des entreprises locales et en favorisant un cadre de vie et d'étude attractif. Le Grand Chalon a pour ambition de s'inscrire parmi les territoires français où étudier pour travailler et faire carrière dans l'industrie. Pour ce faire, le Grand Chalon peut compter sur l'expertise d'un réseau d'acteurs locaux engagés sur la coopération d'entités nationales et régionales reconnues (Rectorat de région académique, Rectorat de l'Académie de Dijon, Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, le Crous BFC, l'Université de Bourgogne, le Cnam BFC ou encore les Arts et Métiers)».