Fontaines : Départ officiel en direct de l'équipage fontenois du 4L TROPHY 2025 dimanche 16 février à partir de 10h, place de la mairie

Pour la première fois, deux jeunes fontenois vont participer au raid du 4L Trophy.

Nathan et Arthur, se lancent dans la grande aventure du 4L Trophy 2025, départ dimanche 16 février de Fontaines

Le 4L Trophy est le plus gros rallye du monde pour les moins de 28 ans ! Concept unique, course d’orientation façon Paris-Dakar exclusivement réservée aux jeunes et/ou étudiants entre 18 et 28 ans.

En participant au 4L Trophy, les jeunes prennent part à un élan de solidarité immense pour accomplir une mission engagée et durable auprès de l’association "Enfants du désert" et de la "Croix Rouge française".