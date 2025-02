Lettre ouverte : Les agriculteurs de Bourgogne Franche-Comté encore asphyxiés par l’inaction du Conseil Régional, malgré un plan de sortie de crise

Nous, Jeunes Agriculteurs de Bourgogne Franche-Comté, prenons aujourd’hui encore la plume pour exprimer notre colère face à une situation inacceptable. Depuis des mois, nous attendons désespérément le versement des crédits FEADER, fonds essentiels pour moderniser nos exploitations et assurer la pérennité de notre agriculture. Ces aides, censées nous soutenir, restent bloquées dans les méandres de l’administration régionale. À cause de votre inaction, nous sommes en train d’étouffer.

Pourtant un plan de sortie de crise a été voté en décembre 2024 et nous louons ce plan ambitieux. Malgré tout, les agriculteurs nous font encore et toujours des remontées d’incompréhension de vos services, de règles non établies, de changement d’éligibilité des projets, d’incompréhension des messages reçus (quand ils en reçoivent).

Concernant les projets déposés à partir de juin 2023, toujours aucune validation des dits projets. Les promesses, nous les avons entendues. Vous nous avez assuré que les dossiers seraient traités, que les fonds seraient débloqués. Pourtant, la réalité est tout autre : des retards abyssaux, des procédures incompréhensibles et un mépris total pour ceux qui nourrissent le pays. Chaque jour qui passe est une nouvelle entrave envers les agriculteurs qui ne peuvent pas investir, réparer leurs équipements, ou simplement maintenir leur activité.

Témoignage illustrant l’inquiétude permanente et les situations déplorables auxquelles nous sommes confrontés : Florian, éleveur en Haute-Saône, a déposé un dossier d’aide pour des clôtures et l’aménagement d’un point de gestion de l’eau en juin 2023. Il attend toujours une validation de sa demande pour rénover son système. « J’ai besoin de ce projet, explique-t-il. J’ai contracté des emprunts, engagé des travaux… et aujourd’hui, dès que je cherche à contacter le Conseil Régional, je n’ai soit personne, soit des gens qui me répondent qu’on va me rappeler, mais personne ne me rappelle. Je suis baladé sans rien comprendre. On me dit que mon dossier n’est pas complet car il me faut un permis de construire. Je leur précise à la lecture du règlement qu’il me semble que ce n’est pas nécessaire. On me répond qu’en effet, je n’ai pas besoin de permis de construire, et six mois plus tard je reçois un mail pour me dire que mon projet ne peut plus voir le jour car je n’ai pas déposé à temps le permis de construire. On marche sur la tête. Je suis désespéré et je ne sais plus quoi faire pour que cela avance. »

Florian n’est pas un cas isolé. Derrière chaque dossier en attente, il y a un agriculteur en souffrance, une famille qui craint pour son avenir, une exploitation qui risque de disparaitre.

Comment pouvez-vous rester sourds face à cette détresse ? Comment justifiez-vous ce blocage qui condamne nos exploitations ?

Nous exigeons des actes, plus de discours ! Nous demandons dans les plus brefs délais la réception des conventions papiers par les porteurs de projet pour qu’ils puissent enfinn continuer. Nous n’acceptons pas d’attendre juillet 2025 pour avoir un logiciel en ordre de marche. Une CRP a été annoncée en mars 2025 pour avancer les projets déposés fin 2023. Il est impératif que les conventions soient envoyées à la suite. Trop, c’est trop ! Nous refusons d’être les victimes de votre incompétence bureaucratique. Il est temps d’agir avant qu’il ne soit trop tard. Nous ne pouvons plus attendre.

Les Jeunes Agriculteurs de Côté d’Or, du Doubs, du Jura, de la Nièvre, de la Haute-Saône, De Saône-et-Loire, de l’Yonne, du Territoire de Belfort et de Bourgogne Franche-Comté.