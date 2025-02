Ne ratez pas la Saint Valentin (4) grâce à nos commerçants partenaires : ‘Selmana’

Le clin d’œil info-chalon.com

Selmana est une boutique de vêtements pour femmes située au cœur de Chalon-sur-Saône , au 30 Grande Rue. Pensée pour allier élégance et confort, cette boutique propose une sélection raffinée de tenues adaptées à tous les styles et toutes les occasions.

Anaïs et son équipe Laurette et Priscilla, ont à cœur de vous offrir une expérience de shopping unique et personnalisée. Que vous recherchiez une tenue chic pour une soirée, des pièces tendance pour le quotidien, ou des accessoires pour sublimer votre look, la boutique ‘Selmana’ est là pour vous guider et vous conseiller avec soin.

A l’occasion de la Saint Valentin, ce commerce vous propose sa collection de bijoux et de bijoux fantaisie ainsi que de nombreux autres accessoires à offrir à l’être aimé !

La boutique est ouverte du lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h.Renseignements au 03.85.48.62.36

Publi-information