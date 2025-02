Assemblée générale du club canin de Châtenoy le Royal : premier exercice pour le nouveau bureau en place.

Suite à la démission du président et du vice-président, un nouveau bureau a été constitué au sein de l’ESCCR et la tâche de présenter le bilan de l’association en assemblée générale.

Club canin : Un club chien ou club éducation canine est une structure dans laquelle les propriétaires de chiens peuvent se rendre pour renforcer l'éducation et le bien-être de leurs compagnons à quatre pattes. Le club offre un cadre structuré pour apprendre et pratiquer diverses disciplines canines.

Le club canin de Châtenoy le Royal (ESCCR) tenait ce vendredi 7 février son assemblée générale ordinaire en présence d’Henri Lombard adjoint aux sports, de Fabrice Rignon adjoint aux finances, de Jean-Marie Gadroy président et conseiller technique de la Commission Utilisation Territoriale de Bourgogne, de membres du club.

La présidente Patricia Schmitt a mis à l’approbation le compte-rendu de l’assemblée Générale Ordinaire du 17 février 2024. Les activités 2024 ont été présentées par les responsables des différentes sections du club.

Ensuite la présidente a présenté son rapport moral. (Extraits)

Patricia Schmitt a remercié les personnes du club ainsi que les représentants de la municipalité et de la Canine de Bourgogne présents :

« Nous avons actuellement une cinquantaine de membres. Je vais vous retracer les grandes lignes des événements qui se sont déroulés cette année et vous informer sur les futurs projets… En cours d’année Mr Michel Nagel a exprimé le désir de venir rejoindre le comité en place. Nous avons procédé à une cooptation et nous vous la soumettons… »

Manifestations de l’année 2024

Régionale d’élevage Staffordshire bull terrier (staffies) 31 mars.

« C’est par un temps catastrophique, incroyablement pluvieux à patauger dans la boue que ce concours de beauté a eu lieu... Pour 2025, La Régionale d’élevages des Dogues Allemands nous a sollicité pour qu’elle puisse organiser son concours de beauté. Le comité a accepté et il se déroulera le dimanche 20 avril 2025 »

Concours d’Obéissance 18 et 19 mai 2024 (prévu et annulé).

« Cependant, 5 adhérents et leur chien étaient prêts pour passer le CSAU (Certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation). Ils ont pu s’engager malgré tout, au club de Givry. Nous pouvons féliciter Mmes Abgrall Janine avec Témis (border), Lambert Marie avec Tarzan (beagle), Judith avec Ty (berger australien), Mrs Jacquet Damien avec Schweppes (berger australien) et Nagel Michel avec Ulrich qui ont tous été reçus brillamment. »

Entretien du club 18 mai 2024

« La mairie de Châtenoy le Royal ne nous donne pas de subvention pour notre association. Par contre elle permet l’utilisation des bâtiments et contribue régulièrement à l’entretien des espaces verts, à la location de la salle Rameau à un prix réduit. Je tenais aujourd’hui à remercier les employés municipaux pour leur travail et particulièrement cette année pour la réfection du parking. Je remercie également la mairie pour la mise à disposition des barrières de sécurité, des tables et bancs pour nos manifestations. Ces prestations sont chiffrées tous les ans. Elles sont considérées comme des dons en nature pour environ 3500 euros en ce qui concerne l’année 2024 »

Ecole du chiot

« Nous avons eu le plaisir de recevoir la certification "Ecole du Chiot" par la SCC. En effet Mr Gadroy est venu s’assurer que nous disposions d’un espace dédié aux chiots avec aménagements et matériel d’évolution sécurisés et que nous disposions de moniteurs "Ecole du chiot". Les séances sont encadrées par des moniteurs d’éducation canine formés et diplômés. Il s’agit de : Mme Sinant Françoise, Mr Boulicault Patrick et moi-même. »

Repas de fermeture pour congés annuels du club 28 juillet.

« C’est dans une ambiance chaleureuse que la saison 2024 s’est terminée. Une vingtaine d’adhérents et une dizaine de chiens étaient présents au repas. »

Séance de confirmation le 28 août 2024 (pendant la fermeture)

« Mr Favre René juge et président de l’ACTB (Association Canine Territoriale de Bourgogne) avait sollicité le club. 62 chiens venus de tous horizons, ont obtenu leur confirmation de chien de race, dont Ulrich le teckel de Michel et Tsouky le berger des Pyrénées de Françoise. »

Participation au Forum des associations au gymnase Alain Colas le 01 septembre.

Concours d’Agility du samedi 28 (sélectif Grand prix de France) et du dimanche 29 septembre (concours normal)

« Deux problèmes se posaient pour les organiser. 1/ L’absence d’agrès aux normes SCC et 2/ Le nombre insuffisant de concurrents. » Malgré cela, le club a maintenu son concours à la demande de Monsieur Gadroy. L’accueil, les personnes de terrain et la bonne ambiance ont permis le bon déroulement des concours.

Les Portes ouvertes le 06 octobre

« Ces portes ouvertes permettent de faire découvrir le monde du chien et ses activités au grand public. »

Accueil d’une stagiaire pour une préparation examen « ostéo »

« Nous avons signé une convention de stage entre l’établissement BIOPRAXIA SCOP (Ecole d’Ostéopathie Animale) et notre club. Gabrielle a bénéficié de 40 heures de présence au club durant nos concours d’agility et pendant les différents cours. »

L’activité Chien visiteur

« J’ai été contactée par l’établissement KORIAN BEL’SAONE (EHPAD) à l’occasion de la semaine bleue (Bouger ensemble). L’infirmière voulait organiser une petite séance d’agility entre les résidents et un chien. Naya et Éric ont l’agrément « chien visiteur » et y sont allés. Une convention de partenariat a été établi entre notre club et la société Clariane »

Nathanaëlle, notre photographe.

« Un petit mot sur Nathanaëlle adhérente et photographe, qui a eu la gentillesse de venir gratuitement en cours d’année 2024 pour faire quelques clichés »

En quelques mots, la présidente a aussi présenté Charlotte qui fait du cavage (recherche de truffe) et propose une démonstration.

Le trésorier Eric Laplace a présenté le bilan financier du club, précisant que le club ne faisait pas de demande de subventions à la commune. Le club a une trésorerie saine et les comptes sont parfaitement tenus (rapport du vérificateur aux comptes). Le club compte 53 adhérents (31/12/2024)

La parole a été donnée ensuite aux élus et au représentant de la canine de Bourgogne.

Pour Henri Lombard qui suit le club depuis de nombreuses années, « le club est de nouveau en bonne voie, ça fait plaisir, il y a encore quelques travaux de clôture dont les services techniques vont s’occuper… »

Fabrice Rignon a invité le club à se rapprocher du CCAS pour l’activité chien visiteur.

Jean-Marie Gadroy : « votre association est dans une période charnière, changement de présidence… vous avez assuré pour les concours, vous pouvez être fiers… »

La séance de cette AG a été suivie d’un moment convivial.

Voilà une association bien sur ses "pattes".

C.Cléaux