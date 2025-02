64ᵉ Vente des Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges - Moins de vin avec 36,5 pièces, mais plus d’émotions avec un millésime exceptionnel

Moins de vins, mais toujours plus de passion et de générosité ! C’est le souhait formulé pour la 64ᵉ Vente des Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges qui se tiendra le dimanche 9 mars à 15 h. Cette édition s’annonce comme rare par la quantité limitée des pièces mises aux enchères avec 36,5 pièces que par l’exceptionnelle qualité et élégance du millésime 2024.