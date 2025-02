Bilan positif pour l'Union Gymnique Chalonnaise aux Championnats Départementaux de gymnastique artistique masculin individuel

De nombreux podium pour les gymnastes chalonnais !

Ce week-end, le gymnase André Rey de Chalon sur Saône a accueilli le championnat départemental de gymnastique artistique masculin individuel, réunissant les meilleurs athlètes du département.

Si les gymnastes locaux sont arrivés avec un peu de stress, ils ont réussi à garder leur concentration malgré quelques chutes à certains agrès. Néanmoins certains ont brillé lors de cette rencontre, décrochant plusieurs podiums et affichant des performances prometteuses pour la suite de la saison.

Démontrant dès le début de la compétition un niveau technique et une rigueur à toute épreuve sur les différents agrès : sol, arçons, anneaux, saut, barres parallèles et barre fixe, proposant un excellent travail, alliant précision, force et élégance, ce sont de nombreux podiums bien mérités et de nombreuses places d’honneur que les gymnastes chalonnais ont décroché.

Résultats

Régional 7 ans :

5è TURPIN Noé

6è SAILLARD Emile

7è DEPERDON Léo

Régional 8 ans :

2e MALTERRE Ottavio (médaille d’argent)

4è GUEPRATTE Paul

Régional 9 ans :

2e PESTEIL Nathan (médaille d’argent)

3e AUPREZ Maxime (médaille de bronze)

8è DE ARAUJO Gabriel

National A 11 ans :

1er Kewan ARTHIN (Médaille d’Or)

2e Lucas PELLETIER (Médaille d’argent

National A 12 ans :

2e Jibril BENIKHLEF (Médaille d’argent)

National A 14 ans

1er Philémon BLANDIN (Médaille d’Or

National A 17 ans

1er Mael Herviou-Lefort (médaille d’Or

Des performances qu’ils devront valider pour le Championnat départemental par équipe ce samedi 15 février à St Vallier.

J.P.B