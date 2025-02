AVIS DE DECES - Monsieur Daniel MAIGRET

CLUX-VILLENEUVE - CHÂTENOY-LE-ROYAL



Ghislaine et Jean CORNOT, sa fille et son gendre ;

Madeleine et Yves (†) MAIGRET, sa belle-fille et son fils ;

ses 7 petits-enfants ;

ses 3 arrière-petits-fils ;

Jeanine VERNET, sa compagne,

ont la tristesse de vous faire-part du décès de

Monsieur Daniel MAIGRET

survenu le 10 février 2025,

à l'âge de 89 ans.

La cérémonie se déroulera le vendredi 21 février 2025 à 9h15, au crématorium de Crissey.

Ni fleurs ni plaques.

La famille rappelle à votre souvenir

Jacqueline

son épouse décédée en 2005

Yves

son fils, décédé en 2014.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements