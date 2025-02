Reflets, transparence, lumière, Brigitte Prost illumine le hall de la mairie de St Rémy avec ses toiles.

Le hall de la mairie est devenu avec le temps un lieu d’exposition pour les artistes locaux et régionaux. Régulièrement les san-rémois peuvent venir admirer peintures, sculptures, poteries exposées.

Ce vendredi 14 février, c’est Brigitte Prost qui était accueillie par Florence Plissonnier maire de Saint Rémy lors du vernissage de l’exposition des œuvres de l’artiste. Après un bref discours de bienvenue, madame le maire a remercié toutes les personnes présentes dont Jean-Luc Durand qui a exposé juste avant dans ce même lieu. Elle a remercié Amélie Vion et Mélina Perrusset pour le travail de recherche d’artiste et la préparation de ces expositions. Elle a passé la parole à l’artiste Brigitte Prost. Celle-ci a adressé ses remerciements à Florence Plisonnier et Mélina Perrusset pour l’avoir invité à venir exposer dans le hall de la mairie.

Brigitte Prost a présenté son exposition : « Cette exposition est dédiée à la peinture moderne. Les œuvres présentées témoignent de la richesse et de la diversité de la création contemporaine. Je vous invite à explorer de nouveaux horizons esthétiques avec des œuvres tantôt abstraites, tantôt figuratives mais toujours avec mon audace et ma sensibilité. Je voudrai souligner combien le rôle de l’art est essentiel dans notre société… »

Les œuvres de Brigitte Prost "Lartdelatoile" sont lumineuses, les paysages prennent une dimension abstraite et poétique, les couleurs apaisent le regard qui exprime ce que le cœur ressent et n’ose pas dévoiler. L’art s’expose dans ce hall, il captive ; en silence admirez et plongez dans son univers !...

Brigitte Prost est une fervente admiratrice de Pierre Soulages, les grandes pages noires de l’artiste la fascinent de même que Les raboteurs de parquet de Gustave Caillebotte.

C’est autour du verre de l’amitié que chacun a pu échanger avec Brigitte Prost lors du vernissage !

C.Cléaux