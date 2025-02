Maison des Sports de Chalon-sur Saône : l’Eveil de Chalon remporte le Challenge ‘Duverne’

Le photoreportage des duos, ensembles et des podiums !

Séverine Bresset, Présidente de l’Eveil (absente), secondée par Sylvie Jury, Vice-Président, Françoise Perrault, Responsable de la section G.R, Marion Millet, Monitrice Générale de l’Eveil et de nombreux bénévoles avait organisé le dimanche 16 février, sur toute la journée, le challenge Duverne, une compétition de gymnastique rythmique féminine.

Info-chalon était présent lors du concours ‘Duo’ et ‘Ensemble’ qui se déroulait l’après-midi et qui concernait les clubs de toute la Bourgogne Franche-Comté (Besançon, Mâcon, Pontarlier Charnay-les-Mâcon Chalon…). Un événement qui a regroupé sur cet événement plus de 100 gymnastes.

Organisé dans plusieurs catégories, de jeunesse (10 à 15 ans) à aînée (15 ans et +) en individuel, duo ou ensemble, dans plusieurs catégories du niveau National à 1-2-3 ou 4 et présentant des engins différents : massue, ruban, ballon, cerceau ou corde, à partir de 18 heures 30 les classements étaient annoncés à toutes.

Après la cérémonie des remerciements lancée par Françoise Perrault, les classements étaient annoncés par Marion Millet

Classement final par catégorie :

Individuelle benjamine minime niveau 5

1ère ShaynaNoia Guyamier ESF Mâcon 10,050 2ème Servanne Grand ESF Mâcon 9,200 3ème Eloise Seve AMS Charnay-les-Mâcon 8,250

Individuelle benjamine et minime niveau 4 (Massues)

1ère Lina Rosat-Fachinetti AMS Charnay-les-Mâcon 17,917 2ème Louise Bereziat ESF Mâcon 14,650 3ème Eva Cardoso AMS Charnay-les-Mâcon 14,233

Individuelle benjamine minime niveau 3 (Cerceau)

1ère Inès Pinheiro AMS Charnay-les-Mâcon 15,733 2ème Mélina Wang Cita Besançon 15,250 3ème Liz Mary Martinez Castillo Cita Besançon 14,983

Individuelle benjamine minime niveau 2 (Ruban)

1ère Diane Decorte AMS Charnay-les-Mâcon 17,883 2ème Olga Rauber Cita Besançon 17,033 3ème Zya Millan Eveil Chalon-sur-Saône 16,333

Individuelle benjamine niveau 1 (Ballon et Corde)

1ère Julie Malatier Eveil de Chalon-sur-Saône 40,150 2ème Léonie Putigny Eveil Chalon-sur-Saône 37,966 3ème Ambre Bourgeon Eveil Chalon-sur-Saône 37,650

Individuelle cadets juniors, séniors, niveau 4 (Corde)

1ère Stella Cante Cita Besançon 14,833 2ème Lana Pasquier Cita Besançon 14, 017 3ème Lila Buffaud Espérance Gym Pontarlier 12,017

Individuelle cadets juniors, séniors, niveau 3 (Corde)

1ère Callie Beret Eveil de Chalon-sur-Saône 18,183 2ème Zoé Roussy Cita Besançon 17,616 3ème Clélie Gaillard Cita Besançon 17,417

Individuelle cadets juniors, séniors, niveau 2 (Cerceau)

1ere Iliada Gasciuc Eveil de Chalon-sur-Saône 23,967 2ème Jade Brondeault Eveil Chalon-sur-Saône 23,317 3ème Lina Cognard Eveil Chalon-sur-Saône 22,733

Duo Benjamine-Minime niveau 3

1ères Elvezi-Indiantoheny Triba Eveil Chalon-sur-Saône 15,416 2ème Gervais Martinez Castillo Cita Besançon 12,116 3ème Fachinetti Rozat Pinheiro AMS Charnay-les-Mâcon 11,200

Duo Benjamine-Minime niveau 2

1ères Grenot Gardette Eveil Chalon-sur-Saône 13,833 2ème Arnaud Chevalier Cita Besançon 12,517

Duo Benjamine-Minime niveau 1

1ères Bourgeon Malatier Eveil Chalon-sur-Saône 18,583

Duo cadets juniors, séniors, niveau 3

1ères Marius Lancry Eveil Chalon-sur-Saône 14,917 2ème Cante Pasquier Cita Besançon 13,050

Duo cadets juniors, séniors, niveau 2

1ères Lakor Andrieux Eveil Chalon-sur-Saône 15,800 2ème Barbier Lakor Eveil Chalon-sur-Saône 12,434

Duo cadets juniors, séniors, niveau 1

1ères Brondeault Cognard Eveil Chalon-sur-Saône 24,634 2ème Garcia Policard Badot Eveil Chalon-sur-Saône 17,800 3ème Barbier Bourgeon Eveil Chalon-sur-Saône N.C

Ensemble benjamine minime niveau 4

1er Eveil Chalon-sur-Saône 10,467 2ème ESF Mâcon 9,650 3ème Cita Besançon

Ensemble benjamine minime niveau 3

1er Eveil Chalon-sur-Saône 6,866 2ème Cita Besançon 5,767

Ensemble BM2 P1 / Ensemble BME P2

1er Eveil Chalon-sur-Saône 27,650

Ensemble cadets juniors niveau 3

1er Cita Besançon 14,233 2ème Ams Charnay-les-Mâcon 9,500 3ème Espérance Gym Pontarlier 7,217

Ensemble CJS2 P1 / Ensemble CJS2 P2

1er Eveil Chalon-sur-Saône 35,817 2ème Cita Besançon 27,034

Cumul des points pour attribution du challenge Duverne

1er Eveil Chalon-sur-Saône 46,678 2ème Cita Besançon 38,617 3ème Ams Charnay-les-Mâcon 35,839

Les juges étaient eux aussi récompensés,

La joie des gymnastes chalonnaises et des responsables du club après la cérémonie du palmarès.

Lors de cet événement, on notait la présence de Bruno Rochette, Conseiller Municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S.

