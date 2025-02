Serge Cognard, nouveau Président du Comité Départemental des Médaillés Jeunesse, Sport et Engagement Associatif 71

Une assemblée générale du CDMJSEA71 statutaire élective importante et surprenante.

Importante par le fait que le bureau était renouvelable dans sa totalité pour une période de quatre ans, année olympique oblige.

Surprenante par le fait que le Président en exercice, Gérard Tollard faisait part de son intention de ne pas renouveler son mandat présidentiel pour les quatre ans à venir. Une assemblée qui a été accueilli dans le salon d’Honneur de la mairie de Chagny.





Les rapports

Les différents rapports ont permis de faire un point sur la vie du Comité départemental.

Le président Gérard Tollard a surtout déploré de ne pas voir le nombre d’adhérents progressé au regard du nombre de Médaillés que peut compter le Département.

La secrétaire générale Yvonne Le Floch a, de son coté, fait part des nombreuses activités du Comité que ce soit en étant présent lors de différentes manifestations ou dans les animations proposées qui, comme chaque année, prouve la forte activité du comité en 2024. L’assiduité aux réunions du comité directeur a été relevée et appréciée.

Coté finances, le Comité Départemental a une gestion saine et présentée, une dernière fois par son dévoué trésorier Marius Viero autour d’un budget de l’ordre de 8400€ pour 120 adhérents, un chiffre qui devrait se développer dans la mesure ou les titulaires et récipiendaires de Médailles n’hésitent pas à adhérer sachant que la cotisation annuelle est de 25€ et soumise à déductibilité fiscale.

Un nouveau bureau pour 4 ans

Point important de cette assemblée générale statutaire, le renouvellement de l’ensemble du bureau composé de 18 membres volontaires et bénévoles faut-il le préciser. L’assemblée générale s’est prononcée favorablement pour l’élection de ses 18 candidats au Comité Directeur. Lequel a ensuite délibéré pour élire son bureau exécutif, non sans avoir tenu à remercier pour leur travail respectif de Président, Gérard Tollard en le nommant Président d’Honneur; de trésorier, Marius Viero, nommé membre d’Honneur.

A l’issue d’un vote à bulletin secret Serge Cognard a été élu Président du CDMJSEA 71, il aura à ses cotés deux vice-présidents : Claude Menella et Gabriel Henri Theulot et un vice-président délégué à la Région en la personne de Jean-Louis Guillemot. Le secrétariat sera assuré par l’irremplaçable Yvonne Le Floch avec François Bony comme adjoint; la trésorerie du Comité départementale sera sous la responsabilité de Françoise Reynaud, avec Alain Mercier comme adjoint. A noter que Michel Dumerger aura la charge de la Région.

Une assemblée générale qui se clôturera sur les félicitations du Maire de Chagny, Sébastien Laurent : » Vous êtes une association qui soutient le sport mais aussi les valeurs associatives et il est important aujourd’hui de porter la bonne parole. Nous devons être solidaire de vie associative car nous avons besoin de tout le monde. » Honorait de sa présence à cette assemblée générale le Conseiller Départemental Christophe Desclieux et Patricia Rossignol, représentant la Fédération Française de Lutte, sans oublier André son mari grâce à qui cette assemblée a pu se tenir à Chagny. Un vin d’honneur était offert par la Municipalité de Chagny.

JC Reynaud