Cette semaine au Conservatoire du Grand Chalon : ' À corps parfaits, à corps sensibles' / Igor Stravinsky, Leonard Bernstein

Jeudi 20 février 2025 à 19h - Auditorium

Huit artistes se rencontrent : quatre musiciens pour quatre danseurs. Deux pianos et des percussions se déploient pour produire le nouveau monde sonore d’Igor Stravinsky, peuplé de timbres et de rythmes incongrus. L’arrangement de Petrouchka d’Igor Stravinsky suggère ici la danse sans la dévoiler. Puis des corps s’infiltrent subrepticement dans l’espace accidenté de West Side Story : un monde sur fond de guerre des gangs du New-York des années 50 et d’histoires de rencontres impossibles. Un monde qui laisse entrevoir la syncope et le génie de Jerome Robbins. Guidé par leur instinct, mu par une force de vie créatrice, un groupe se forme et se déforme pour trouver l’origine de ce mouvement, de cette puissance émanant d’un corps vivant. Seul ou en groupe, seul ou en couple, traversant l’explosivité des intimités, les artistes reviendront à l’essentiel de leur relation : l’échange humain entre musique et danse, ancestral et prometteur…

« Et ceux qui dansaient furent considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient entendre la musique » Friedrich Nietzsche

« Pourquoi aurions-nous dû faire les choses séparément et ailleurs ? Pourquoi Lenny aurait-il dû écrire un opéra, Arthur, une pièce de théâtre, moi un ballet ? Pourquoi ne pourrions-nous pas aspirer à essayer de réunir nos talents les plus profonds [….] C’était ça, le véritable geste du spectacle » Jerome Robbins

Programme

Igor Stravinsky, Petrouchka, extraits

Arrangement pour deux pianos et deux percussions de Thierry Huteau

Intermède dansé

Léonard Bernstein - West Side Story - pour deux pianos - deux percussions et quatre danseurs

Écriture chorégraphique : Manon Rousseau, Vivien Visentin, Noam Duclos, Benjamin Fouquet

