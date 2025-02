AVIS DE DECES - Madame Marie Thérèse MOINE née LAVOREL

DEMIGNY - CORGENGOUX - MEURSAULT



Elisabeth et Daniel SCHROEDER,

Christian et Aline MOINE,

Agnès et Philippe (†) ROY,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Marie Thérèse MOINE

née LAVOREL

décédée le 10 février 2025

à l'âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 21 février 2025

en l'église de Demigny

à 14 heures.

La crémation se fera dans l'intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.