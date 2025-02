Incendie criminel à la médiathèque Champollion à Dijon - la maire condamne l'acte

La maire de Dijon, Nathalie KOENDERS, exprime sa profonde indignation suite à l'incendie criminel qui a touché la médiathèque Champollion, située dans le quartier des Grésilles, dans la nuit de dimanche à lundi. Cet acte inacceptable, qui a endommagé l'étage de la bibliothèque jeunesse ainsi que les systèmes informatiques, constitue une attaque directe contre un service public essentiel et un lieu de culture et de savoir pour nos jeunes et nos familles.

« Cet incendie est particulièrement choquant pour les agents de la médiathèque, qui œuvrent chaque jour pour offrir un accès à la culture et à l'éducation à tous les habitants de notre ville. Leur dévouement et leur professionnalisme sont d'autant plus remarquables dans un contexte aussi difficile. Je souhaite également exprimer mon soutien aux habitants du quartier des Grésilles, qui voient leurs espaces de vie et de partage menacés par de tels actes de violence.

Cet incendie s'inscrit dans un climat préoccupant, marqué par une recrudescence d'actes criminels visant les bâtiments publics, à Dijon et dans la métropole. Je déplore profondément cette montée de tensions qui visent directement le vivre-ensemble et la sécurité de nos concitoyens.

Face à cette situation alarmante, il est impératif que l'État prenne des mesures fermes et immédiates pour rétablir l'ordre et assurer la sécurité de tous. La sécurité de nos habitants et la préservation de nos équipements publics doivent être des priorités absolues.

Je tiens à rappeler que la mairie de Dijon se mobilise pleinement pour soutenir les initiatives visant à restaurer la paix et la tranquillité dans nos quartiers. Ensemble, nous devons nous opposer à la peur et à l'intimidation. La culture, l'éducation et la solidarité sont nos meilleures armes pour construire un avenir serein pour tous.

Je remercie les sapeurs-pompiers pour leur intervention rapide qui a permis de maîtriser le feu sans causer de dégâts plus importants, ainsi que les forces de l’ordre qui ont donné l’alerte.

Restons unis et déterminés face à ces défis. », déclare la maire de Dijon.